https://arabic.sputniknews.com/20211224/إيران-تتخذ-خطوة-جديدة-بشأن-إعادة-العلاقات-مع-السعودية-1054512919.html

إيران تتخذ خطوة جديدة بشأن إعادة العلاقات مع السعودية

إيران تتخذ خطوة جديدة بشأن إعادة العلاقات مع السعودية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، مشاركة بلاده في الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T08:59+0000

2021-12-24T08:59+0000

2021-12-24T08:59+0000

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إيران

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي يزور العاصمة الإيرانية، طهران، هذه الأيام.وأكد الوزير الإيراني أنه بفضل جهود فؤاد حسين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، ستشارك بلاده في الجولة المقبلة من المحادثات الإيرانية السعودية في العاصمة العراقية، بغداد، معربا عن شكره للحكومة العراقية على جهودها للمساعدة في حل سوء التفاهم وإعادة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد قدم، أمس الخميس، مجموعة من المقترحات إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية حال رغبت الرياض في ذلك.وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجانب السعودي اطلع على مقترحات إيران بنظرة إيجابية"، مشيرا إلى أن وفودا من البلدين ستجتمع قريبا في بغداد.وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا 4 دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في وقت سابق، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.وأوضح المعلمي في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.وقال: "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".

https://arabic.sputniknews.com/20211223/وزير-الخارجية-العراقي-نتطلع-لجولة-خامسة-من-الحوار-بين-إيران-والسعودية-1054496744.html

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