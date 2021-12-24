إيران تكشف ميزات صواریخ كروز البحرية الجديدة

وأكدت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن مناورات الحرس الثوري أُجري فيها إطلاق صواريخ كروز البحرية من منصات على السفن، وأخرى على الساحل لتصيب بالتزامن معا هدفها المحدد في البحر، بكل دقة مع تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة لبحرية الحرس الثوري.وقام الحرس الثوري، أمس الخميس، وهو اليوم الرابع من المناورات تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة، ما بين رصد ومتابعة مواقع العدو المفترض، وكذلك إجراء مسح جوي والسيطرة على الأجواء في المنطقة العامة لمضيق هرمز وشرقها بالخليج.ونقلت الوكالة على لسان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن تصنيع صواريخ كروز البحرية يتم داخل البلاد بأيدي العلماء الشباب والثوريين الإيرانيين، وهي صواريخ تتمتع بقدرة التخفي عن الرادار ومقاومة الحرب الإلكترونية.ومن مميزات صواريخ كروز الإيرانية قدرتها على تحديد الهدف في الظروف الصعبة، كما أنها بالغة الدقة، ويمكن تسليحها برؤوس عسكرية خلال فترة قصيرة، وتحمل رادارات خاصة حديثة أكثر تطورا من سابقاتها.وذكرت الوكالة أنه تم استخدام 3 أنواع من الطائرات المسيرة بقدرات مختلفة، أهمها القتالية والاستطلاعية والبصرية، بالإضافة إلى الرقمية والاتصالاتية ومتعددة الأغراض.
تضمن اليوم الرابع لمناورات "النبي الأعظم" المشتركة الـ 17 للحرس الثوري الإيراني إطلاق صواریخ كروز البحرية متوسطة المدى.
وأكدت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن مناورات الحرس الثوري أُجري فيها إطلاق صواريخ كروز البحرية من منصات على السفن، وأخرى على الساحل لتصيب بالتزامن معا هدفها المحدد في البحر، بكل دقة مع تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة لبحرية الحرس الثوري.
وقام الحرس الثوري، أمس الخميس، وهو اليوم الرابع من المناورات تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة، ما بين رصد ومتابعة مواقع العدو المفترض، وكذلك إجراء مسح جوي والسيطرة على الأجواء في المنطقة العامة لمضيق هرمز وشرقها بالخليج.
ونقلت الوكالة على لسان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن تصنيع صواريخ كروز البحرية يتم داخل البلاد بأيدي العلماء الشباب والثوريين الإيرانيين، وهي صواريخ تتمتع بقدرة التخفي عن الرادار ومقاومة الحرب الإلكترونية.