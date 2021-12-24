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https://arabic.sputniknews.com/20211224/إيران-تكشف-ميزات-صواریخ-كروز-البحرية-الجديدة-1054508840.html
إيران تكشف ميزات صواریخ كروز البحرية الجديدة
إيران تكشف ميزات صواریخ كروز البحرية الجديدة
تضمن اليوم الرابع لمناورات "النبي الأعظم" المشتركة الـ 17 للحرس الثوري الإيراني إطلاق صواریخ كروز البحرية متوسطة المدى. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T06:41+0000
2021-12-24T06:41+0000
الحرس الثوري
إيران
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وأكدت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن مناورات الحرس الثوري أُجري فيها إطلاق صواريخ كروز البحرية من منصات على السفن، وأخرى على الساحل لتصيب بالتزامن معا هدفها المحدد في البحر، بكل دقة مع تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة لبحرية الحرس الثوري.وقام الحرس الثوري، أمس الخميس، وهو اليوم الرابع من المناورات تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة، ما بين رصد ومتابعة مواقع العدو المفترض، وكذلك إجراء مسح جوي والسيطرة على الأجواء في المنطقة العامة لمضيق هرمز وشرقها بالخليج.ونقلت الوكالة على لسان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن تصنيع صواريخ كروز البحرية يتم داخل البلاد بأيدي العلماء الشباب والثوريين الإيرانيين، وهي صواريخ تتمتع بقدرة التخفي عن الرادار ومقاومة الحرب الإلكترونية.ومن مميزات صواريخ كروز الإيرانية قدرتها على تحديد الهدف في الظروف الصعبة، كما أنها بالغة الدقة، ويمكن تسليحها برؤوس عسكرية خلال فترة قصيرة، وتحمل رادارات خاصة حديثة أكثر تطورا من سابقاتها.وذكرت الوكالة أنه تم استخدام 3 أنواع من الطائرات المسيرة بقدرات مختلفة، أهمها القتالية والاستطلاعية والبصرية، بالإضافة إلى الرقمية والاتصالاتية ومتعددة الأغراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يتحدث-عن-القوات-البرية-ويطلق-وصفا-على-الطائرات-المسيرة-الهجومية-1054475698.html
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الحرس الثوري, إيران

إيران تكشف ميزات صواریخ كروز البحرية الجديدة

06:41 GMT 24.12.2021
© Photo / Public domainانطلاق صاروخ "هاربون" من سفينة حربية أمريكية
انطلاق صاروخ هاربون من سفينة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Photo / Public domain
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تضمن اليوم الرابع لمناورات "النبي الأعظم" المشتركة الـ 17 للحرس الثوري الإيراني إطلاق صواریخ كروز البحرية متوسطة المدى.
وأكدت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن مناورات الحرس الثوري أُجري فيها إطلاق صواريخ كروز البحرية من منصات على السفن، وأخرى على الساحل لتصيب بالتزامن معا هدفها المحدد في البحر، بكل دقة مع تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة لبحرية الحرس الثوري.
مناورات عسكرية مشتركة الرسول الأعظم 17 في جنوب غرب إيران، 22 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن القوات البرية ويطلق وصفا على الطائرات المسيرة الهجومية
أمس, 09:07 GMT
وقام الحرس الثوري، أمس الخميس، وهو اليوم الرابع من المناورات تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة، ما بين رصد ومتابعة مواقع العدو المفترض، وكذلك إجراء مسح جوي والسيطرة على الأجواء في المنطقة العامة لمضيق هرمز وشرقها بالخليج.
ونقلت الوكالة على لسان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن تصنيع صواريخ كروز البحرية يتم داخل البلاد بأيدي العلماء الشباب والثوريين الإيرانيين، وهي صواريخ تتمتع بقدرة التخفي عن الرادار ومقاومة الحرب الإلكترونية.
ومن مميزات صواريخ كروز الإيرانية قدرتها على تحديد الهدف في الظروف الصعبة، كما أنها بالغة الدقة، ويمكن تسليحها برؤوس عسكرية خلال فترة قصيرة، وتحمل رادارات خاصة حديثة أكثر تطورا من سابقاتها.
وذكرت الوكالة أنه تم استخدام 3 أنواع من الطائرات المسيرة بقدرات مختلفة، أهمها القتالية والاستطلاعية والبصرية، بالإضافة إلى الرقمية والاتصالاتية ومتعددة الأغراض.
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