إيقاف مذيعة عمانية بعد مقابلة مع عضو في مجلس الشورى يثير غضبا بالسلطنة
© Photo / CC0ميكروفون و سماعات موسيقية
© Photo / CC0
أثار إيقاف المذيعة العمانية خلود العلوي بقرار من وزارة الإعلام، جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، الذين دشنوا حملة للتضامن معها.
وتحت وسم #متضامن_مع_خلود_العلوي أعرب كثيرون عن تضامنهم مع المذيعة التي كانت تقدم برنامجا حواريا إذاعيا قبل أن تقرر وزارة الإعلام إيقافها.
هل خطأ #خلود_العلوي كان في كلمة " حشى " أثناء المقابله— عرب ميديا (@arab_media2) December 24, 2021
أم أن الموضوع هو عباره عن تراكمات سابقه أدت الى نهاية قصة كفاح مذيعه
الكثير في تويتر متفاعل مع وسم #متضامن_مع_خلود_العلوي
فهل أنت مع أو ضد ذلك التفاعل؟ pic.twitter.com/nzBRFTcBRN
وتقدم خلود برنامج "كل الأسئلة" الذي حقق نجاحا في الفترة الماضية في إذاعة "هلا أف أم" وهي أيضا مدير عام الإذاعة التي تعد أول إذاعة خاصة في عمان.
هل تعلم بأننا حصلنا على الترتيب 133 عالميا من أصل 180 دولة في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021؟— المختار الهنائي (@MuktarOman) December 23, 2021
هناك من هو مسؤول عن هذا التصنيف السيء جدًا، وهنا اليوم من يجتهد لنصل لمستويات أدنى عبر قراراته.#متضامن_مع_خلود_العلوي pic.twitter.com/3cREwXSASI
وتداول ناشطون مقطع من مقابلة أجرتها خلود مع عضو مجلس الشورى العماني محمد الزدجالي، الذي وجه انتقادات لرئاسة مجلس الشورى ووزارة الإعلام، وربطوا بين إيقاف المذيعة وتصريحاته، خاصة أن وزارة الإعلام أصدرت تعميما طلبت فيه من وسائل الإعلام التنسيق المسبق مع مجلس الشورى عند استضافة أعضاء الشورى.