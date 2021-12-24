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ارتفاع نسبة الغياب بين الطواقم الطبية في بريطانيا بنسبة 38%
ارتفاع نسبة الغياب بين الطواقم الطبية في بريطانيا بنسبة 38%
ارتفعت نسبة الغياب بين أفراد الطواقم الطبية في المستشفيات البريطانية في ظل تفشي أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T11:50+0000
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وقالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن ارتفاع نسبة الغياب في القطاع الصحي البريطاني، ترجع إلى زياردة إصابات الطواقم بفيروس كورونا أو مخالطة حالة مصابة بالفيروس، ما يزيد من الضغوط على القطاع الطبي، في وقت تشهد فيه البلاد عودة ارتفاع الإصابات.من جانبه، صرح أحد المسؤولين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه الآن "حالة طوارئ مزدوجة" بسبب زيادة أعداد الحالات في المستشفى مع زيادة الغياب لأسباب مرضية بين الطواقم الطبية.بلغ عدد أيام العمل التي تغيب عنها موظفو القطاع الصحي في إنجلترا الأسبوع الماضي 124855 يومًا ، بزيادة قدرها 38% عن الأسبوع الماضي الذي بلغت أيام الغياب فيه 90277 فقط ، وفقا لأحدث إحصائية نشرتها الخدمات الصحية الوطنية.في السياق ذاته، ارتفع العدد الإجمالي لغياب الموظفين لأسباب طبية أخرى غير كورونا مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو مشاكل الصحة النفسية، وإن كانت أقل حدة، حيث زادت بنسبة 10%.وقال كريس هوبسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة NHS Providers إن هذه الأرقام نظهر مدى تأثير أوميكرون في الوقت الحالي، معتبرا أن ذلك مصدر قلق كبير للمسؤولين.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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ارتفاع نسبة الغياب بين الطواقم الطبية في بريطانيا بنسبة 38%

11:50 GMT 24.12.2021
© AP Photo / Neil Hallطاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا
طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Neil Hall
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ارتفعت نسبة الغياب بين أفراد الطواقم الطبية في المستشفيات البريطانية في ظل تفشي أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا.
وقالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن ارتفاع نسبة الغياب في القطاع الصحي البريطاني، ترجع إلى زياردة إصابات الطواقم بفيروس كورونا أو مخالطة حالة مصابة بالفيروس، ما يزيد من الضغوط على القطاع الطبي، في وقت تشهد فيه البلاد عودة ارتفاع الإصابات.
من جانبه، صرح أحد المسؤولين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه الآن "حالة طوارئ مزدوجة" بسبب زيادة أعداد الحالات في المستشفى مع زيادة الغياب لأسباب مرضية بين الطواقم الطبية.
بلغ عدد أيام العمل التي تغيب عنها موظفو القطاع الصحي في إنجلترا الأسبوع الماضي 124855 يومًا ، بزيادة قدرها 38% عن الأسبوع الماضي الذي بلغت أيام الغياب فيه 90277 فقط ، وفقا لأحدث إحصائية نشرتها الخدمات الصحية الوطنية.
في السياق ذاته، ارتفع العدد الإجمالي لغياب الموظفين لأسباب طبية أخرى غير كورونا مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو مشاكل الصحة النفسية، وإن كانت أقل حدة، حيث زادت بنسبة 10%.
وقال كريس هوبسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة NHS Providers إن هذه الأرقام نظهر مدى تأثير أوميكرون في الوقت الحالي، معتبرا أن ذلك مصدر قلق كبير للمسؤولين.
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