إسطنبول تكرم كلابها في فصل الشتاء.. فيديو

وأظهر الفيديو المنشور كلاب داشرة مستلقية على سجادات خاصة تم نشرها خصيصا في مدينة اسطنبول التركية للكلاب، وذلك مع بداية فصل الشتاء.وأشار المغردون أن هذه الخطوة جاءت من بلدية اسطنبول والفعاليات الاجتماعية التي قامت بتوفير السجادات والأقمشة للكلاب، كما أصدرت البلدية قانونا يجيز بالسماح للكلاب النوم والبقاء في أنفاق مداخل المترو السريع في المدينة كونها تتمتع بالدفئ.
وأشار المغردون أن هذه الخطوة جاءت من بلدية اسطنبول والفعاليات الاجتماعية التي قامت بتوفير السجادات والأقمشة للكلاب، كما أصدرت البلدية قانونا يجيز بالسماح للكلاب النوم والبقاء في أنفاق مداخل المترو السريع في المدينة كونها تتمتع بالدفئ.