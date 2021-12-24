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إسطنبول تكرم كلابها في فصل الشتاء.. فيديو
إسطنبول تكرم كلابها في فصل الشتاء.. فيديو
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلاب نائمة وتستريح داخل إحدى مداخل محطات المترو السريع في مدينة اسطنبول التركية. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T10:30+0000
2021-12-24T10:46+0000
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وأظهر الفيديو المنشور كلاب داشرة مستلقية على سجادات خاصة تم نشرها خصيصا في مدينة اسطنبول التركية للكلاب، وذلك مع بداية فصل الشتاء.وأشار المغردون أن هذه الخطوة جاءت من بلدية اسطنبول والفعاليات الاجتماعية التي قامت بتوفير السجادات والأقمشة للكلاب، كما أصدرت البلدية قانونا يجيز بالسماح للكلاب النوم والبقاء في أنفاق مداخل المترو السريع في المدينة كونها تتمتع بالدفئ.
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العالم, منوعات, تركيا

إسطنبول تكرم كلابها في فصل الشتاء.. فيديو

10:30 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 10:46 GMT 24.12.2021)
© REUTERS / Umit Bektasالتركي جميل أوزجيليك ستة كلاب من فصيلة الهاسكي يشاهدون المارة من شرفة شقتهم في اسطنبول، تركيا، 1 ديسمبر 2021
التركي جميل أوزجيليك ستة كلاب من فصيلة الهاسكي يشاهدون المارة من شرفة شقتهم في اسطنبول، تركيا، 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Umit Bektas
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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلاب نائمة وتستريح داخل إحدى مداخل محطات المترو السريع في مدينة اسطنبول التركية.
وأظهر الفيديو المنشور كلاب داشرة مستلقية على سجادات خاصة تم نشرها خصيصا في مدينة اسطنبول التركية للكلاب، وذلك مع بداية فصل الشتاء.
وأشار المغردون أن هذه الخطوة جاءت من بلدية اسطنبول والفعاليات الاجتماعية التي قامت بتوفير السجادات والأقمشة للكلاب، كما أصدرت البلدية قانونا يجيز بالسماح للكلاب النوم والبقاء في أنفاق مداخل المترو السريع في المدينة كونها تتمتع بالدفئ.
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