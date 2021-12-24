https://arabic.sputniknews.com/20211224/اكتشاف-إمكانية-للحصول-على-رئة-اصطناعية-مستوحاة-من-السحالي-1054529374.html

اكتشاف إمكانية للحصول على رئة اصطناعية مستوحاة من السحالي

اكتشاف إمكانية للحصول على رئة اصطناعية مستوحاة من السحالي

اكتشف علماء من جامعة برينستون الأمريكية إمكانية للحصول على رئة اصطناعية للإنسان عن طريق دراسة نوع من السحالي يدعى "الأنول". 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T16:51+0000

2021-12-24T16:51+0000

2021-12-24T16:51+0000

مجتمع

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وذكر الموقع الرسمي لجامعة "برينستون" أن سحلية الأنول بنية اللون، حلت أحد أكثر ألغاز الحياة تعقيدا، وهو "التنفس"، حيث تطور تلك السحالي رئتها خلال أيام قليلة إلى فصوص بدائية مغطاة بنوات منتفخة، وهو ما يساعد السحلية على إتمام عملية تبادل الغازات، على غرار ما تفعله رئة الإنسان، في حين أن رئة الإنسان تحتاج إلى مدة قد تمتد إلى سنوات لتتطور إلى هياكل معقدة.واستلهم مصمموا التقنيات الحيوية المتقدمة من رئة سحالي "الأنول" فكرة تطوير الرئة الاصطناعية، حول ذلك قالت سيليست نيلسون، أستاذة الهندسة الحيوية بجامعة برينستون، إن "مجموعتنا البحثية مهتمة بفهم تطور الرئة لأغراض الهندسة الحيوية".وأوضحت الباحثة أن عملية تطور الرئة في السحالي تستغرق أقل من يومين وتكتمل خلال الأسبوع الأول من الحضانة، أي بعد فقس السحلية، حيث يدخل الهواء إلى الجزء العلوي من الرئة، ويدور حول التجاويف، ثم يتدفق للخارج.وألهمت دراسة رئة سحالي "الأنول" العلماء لتطوير نوع جديد من الرئة الاصطناعية، وإطار يمكن للمهندسين صقله، وتوضح نيلسون أن “الكائنات الحية المختلفة لها هياكل عضوية مختلفة، ويمكنا ذلك من تعلم الكثير، فإذا قدرنا أن هناك الكثير من التنوع البيولوجي الذي لا يمكننا رؤيته، وحاولنا الاستفادة منه، فإننا كمهندسين سيكون لدينا المزيد من الأدوات لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع".

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مجتمع