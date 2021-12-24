الأمن الفيدرالي الروسي يوقف جنديا في فورونيج بتهمة العمالة لمخابرات أوكرانيا

موسكو - سبوتنيك. وقال الأمن الفيدرالي، في بيان، "ألقى جهاز الأمن الفيدرالي في محافظة فورونيج، القبض للاشتباه في ارتكاب جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي، الخيانة العظمى، توقيف جندي تابع للمنطقة العسكرية الغربية".وأضاف، "الجندي الروسي، تم تجنيده من قبل المخابرات العسكرية الأوكرانية. وقد جمع معلومات حول أنشطة القوات المسلحة الروسية، والتي قد يؤدي تسريبها إلى الخارج، الإضرار بالقدرة الدفاعية للدولة".وتم القبض على المتهم بموجب قرار المحكمة العسكرية في حامية فورونيج.
أعلن مكتب جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الجمعة، توقيف جندي من المنطقة العسكرية الغربية، للاشتباه بالتخابر لصالح المخابرات الأوكرانية، وجمع بيانات عن أنشطة القوات المسلحة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال الأمن الفيدرالي، في بيان، "ألقى جهاز الأمن الفيدرالي في محافظة فورونيج، القبض للاشتباه في ارتكاب جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي، الخيانة العظمى، توقيف جندي تابع للمنطقة العسكرية الغربية".
وأضاف، "الجندي الروسي، تم تجنيده من قبل المخابرات العسكرية الأوكرانية. وقد جمع معلومات حول أنشطة القوات المسلحة الروسية، والتي قد يؤدي تسريبها إلى الخارج، الإضرار بالقدرة الدفاعية للدولة".
وتم القبض على المتهم بموجب قرار المحكمة العسكرية في حامية فورونيج.