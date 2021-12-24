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"البترول المصرية": "إيني" الإيطالية تستثمر مليار دولار للتنقيب عن النفط في خليج السويس
"البترول المصرية": "إيني" الإيطالية تستثمر مليار دولار للتنقيب عن النفط في خليج السويس
أعلنت وزارة البترول المصرية أن شركة إينى الإيطالية سوف تضخ مليار دولار، كاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز فى مصر. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T08:21+0000
2021-12-24T08:21+0000
أخبار مصر الآن
البترول
شركة إيني الإيطالية
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وحسب بيان نشرته وزارة البترول المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت توقيع اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس.وقال البيان: "وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذى لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية، اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021".وأوضح أن الاتفاقية تأتي "فى اطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الانتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حاليا والعمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء".ولفت إلى أن تلك المنهجية تتضمن كذلك "تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة والعمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة التى أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التى قامت بها الشركات العالمية العاملة فى مصر".
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أخبار مصر الآن, البترول, شركة إيني الإيطالية

"البترول المصرية": "إيني" الإيطالية تستثمر مليار دولار للتنقيب عن النفط في خليج السويس

08:21 GMT 24.12.2021
© AP Photo / Claudio Periالمهندس طارق الملا، وزير البترول المصري
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Claudio Peri
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أعلنت وزارة البترول المصرية أن شركة إينى الإيطالية سوف تضخ مليار دولار، كاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز فى مصر.
وحسب بيان نشرته وزارة البترول المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت توقيع اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس.
وقال البيان: "وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذى لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية، اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021".

ووفقا للبيان فإن الاتفاقية تتضمن "التزام شركة إينى بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار".

وأوضح أن الاتفاقية تأتي "فى اطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الانتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حاليا والعمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء".
ولفت إلى أن تلك المنهجية تتضمن كذلك "تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة والعمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة التى أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التى قامت بها الشركات العالمية العاملة فى مصر".
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