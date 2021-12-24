البحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا

موسكو - سبوتنيك. ونقلت مجلة "نيوزويك"، عن البحرية الأمريكية، أنه تم تسريح 66 من أفراد سلاح مشاة البحرية، الأسبوع الماضي فقط.وأشارت إلى أنه، لمجرد رفض التطعيم، يمكن تسريح ما يصل إلى ثمانية آلاف من مشاة البحرية من الخدمة.وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية أن سيتم طرد الموظفين الذين لن يتلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بحلول 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وأن بإمكان البحارة تقديم تقارير طبية أو دينية للإعفاء من التطعيمات.ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، تم تسجيل أكثر من 51 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، وأكثر من 815 ألف حالة وفاة.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البحرية الأمريكية قامت، أخيرا، بتسريح 169 فردا من قوات "مشاة البحرية"، بسبب رفض التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت مجلة "نيوزويك"، عن البحرية الأمريكية، أنه تم تسريح 66 من أفراد سلاح مشاة البحرية، الأسبوع الماضي فقط.
وأشارت إلى أنه، لمجرد رفض التطعيم، يمكن تسريح ما يصل إلى ثمانية آلاف من مشاة البحرية من الخدمة.
وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية أن سيتم طرد الموظفين الذين لن يتلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بحلول 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وأن بإمكان البحارة تقديم تقارير طبية أو دينية للإعفاء من التطعيمات.
ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، تم تسجيل أكثر من 51 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، وأكثر من 815 ألف حالة وفاة.