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https://arabic.sputniknews.com/20211224/البحرية-الأمريكية-تسرح-169-فردا-بسبب-رفض-التطعيم-ضد-كورونا-1054526560.html
البحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا
البحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البحرية الأمريكية قامت، أخيرا، بتسريح 169 فردا من قوات "مشاة البحرية"، بسبب رفض التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T15:08+0000
2021-12-24T15:08+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت مجلة "نيوزويك"، عن البحرية الأمريكية، أنه تم تسريح 66 من أفراد سلاح مشاة البحرية، الأسبوع الماضي فقط.وأشارت إلى أنه، لمجرد رفض التطعيم، يمكن تسريح ما يصل إلى ثمانية آلاف من مشاة البحرية من الخدمة.وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية أن سيتم طرد الموظفين الذين لن يتلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بحلول 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وأن بإمكان البحارة تقديم تقارير طبية أو دينية للإعفاء من التطعيمات.ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، تم تسجيل أكثر من 51 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، وأكثر من 815 ألف حالة وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20210824/أمريكا-تعلن-تطعيم-171-مليون-شخص-بشكل-كامل-1049929711.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا

15:08 GMT 24.12.2021
© REUTERSفرد من مشاة البحرية الأمريكية يحمل معداته على سطح حاملة الطائرات يو إس إس لويس ب. بولر في الخليج العربي
فرد من مشاة البحرية الأمريكية يحمل معداته على سطح حاملة الطائرات يو إس إس لويس ب. بولر في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البحرية الأمريكية قامت، أخيرا، بتسريح 169 فردا من قوات "مشاة البحرية"، بسبب رفض التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت مجلة "نيوزويك"، عن البحرية الأمريكية، أنه تم تسريح 66 من أفراد سلاح مشاة البحرية، الأسبوع الماضي فقط.
وأشارت إلى أنه، لمجرد رفض التطعيم، يمكن تسريح ما يصل إلى ثمانية آلاف من مشاة البحرية من الخدمة.
وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية أن سيتم طرد الموظفين الذين لن يتلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بحلول 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وأن بإمكان البحارة تقديم تقارير طبية أو دينية للإعفاء من التطعيمات.
ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، تم تسجيل أكثر من 51 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، وأكثر من 815 ألف حالة وفاة.
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