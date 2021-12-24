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https://arabic.sputniknews.com/20211224/التحالف-العربي-يعلن-عن-مقتل-243-عنصرا-من-الحوثيين-باستهدافات-في-مأرب-1054526711.html
التحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب
التحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب
أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، مقتل 243 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعمليات في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T15:14+0000
2021-12-24T15:14+0000
أخبار الحرب على اليمن
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القاهرة – سبوتنيك. وصرح التحالف، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، "نفذت 42 عملية استهداف ضد المليشيا - في إشارة إلى جماعة الحوثيين - في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضاف التحالف العربي أنه تم "تدمير 20 آلية عسكرية، والقضاء على 243 عنصرا إرهابيا".ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب، دعما لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة الحوثيين.وأعلنت الجماعة، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية من أصل 14، في المحافظة الغنية بالنفط والغاز؛ ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، قتالا عنيفا بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن، منذ 2015، بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة؛ والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا،ً مدعومة بتحالف عسكري عربي.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/مسؤول-يمني-4-خطوات-نفذها-التحالف-العربي-في-الأيام-الماضية-أرعبت-أنصار-الله-1054515024.html
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أخبار الحرب على اليمن

التحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب

15:14 GMT 24.12.2021
© AFP 2021القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021
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أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، مقتل 243 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعمليات في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وصرح التحالف، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، "نفذت 42 عملية استهداف ضد المليشيا - في إشارة إلى جماعة الحوثيين - في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
مسؤول يمني: 4 خطوات نفذها التحالف العربي في الأيام الماضية أرعبت "أنصار الله"
09:52 GMT
وأضاف التحالف العربي أنه تم "تدمير 20 آلية عسكرية، والقضاء على 243 عنصرا إرهابيا".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب، دعما لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة الحوثيين.
وأعلنت الجماعة، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية من أصل 14، في المحافظة الغنية بالنفط والغاز؛ ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، قتالا عنيفا بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن، منذ 2015، بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة؛ والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا،ً مدعومة بتحالف عسكري عربي.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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