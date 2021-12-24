https://arabic.sputniknews.com/20211224/التحالف-العربي-يعلن-عن-مقتل-243-عنصرا-من-الحوثيين-باستهدافات-في-مأرب-1054526711.html

التحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب

التحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، مقتل 243 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعمليات في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T15:14+0000

2021-12-24T15:14+0000

2021-12-24T15:14+0000

أخبار الحرب على اليمن

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القاهرة – سبوتنيك. وصرح التحالف، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، "نفذت 42 عملية استهداف ضد المليشيا - في إشارة إلى جماعة الحوثيين - في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضاف التحالف العربي أنه تم "تدمير 20 آلية عسكرية، والقضاء على 243 عنصرا إرهابيا".ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب، دعما لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة الحوثيين.وأعلنت الجماعة، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية من أصل 14، في المحافظة الغنية بالنفط والغاز؛ ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، قتالا عنيفا بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن، منذ 2015، بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة؛ والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا،ً مدعومة بتحالف عسكري عربي.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/مسؤول-يمني-4-خطوات-نفذها-التحالف-العربي-في-الأيام-الماضية-أرعبت-أنصار-الله-1054515024.html

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أخبار الحرب على اليمن