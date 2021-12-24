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الخارجية الأمريكية: تهريب إيران الأسلحة للحوثيين يعد انتهاكا صارخا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة
الخارجية الأمريكية: تهريب إيران الأسلحة للحوثيين يعد انتهاكا صارخا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، على أن دعم طهران للجماعات المسلحة بالمنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، لافتة إلى أن واشنطن ملتزمة بالتصدي للتهديد... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T02:18+0000
2021-12-24T02:18+0000
اليمن
أمريكا
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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن تهريب إيران الأسلحة للحوثيين يعد انتهاكا صارخا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة ويطيل أمد الحرب في اليمن.وأضاف البيان: "التدفق غير المشروع للأسلحة في اليمن يمكن الحوثيين من الهجوم على مأرب ويزيد من معاناة المدنيين".وقال البيان: "ملتزمون بالتصدي للتهديد الإيراني وصادرنا عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري"، مضيفا: "على الأطراف اليمنية التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب".وقالت الخارجية الأمريكية: "البحرية الأمريكية صادرت الاثنين الماضي أسلحة وذخائر من سفينة منشؤها إيران"، مضيفة: "سفينة الأسلحة المصادرة أبحرت في مسار يستخدم لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين".وكان الجيش الأمريكي، أعلن أول أمس الأربعاء، ضبط شحنة أسلحة على متن مركب صيد، شمالي بحر العرب، يشتبه في كونها إيرانية، وفي طريقها إلى جماعة "أنصار الله" " في اليمن.وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية:ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن, أمريكا

الخارجية الأمريكية: تهريب إيران الأسلحة للحوثيين يعد انتهاكا صارخا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة

02:18 GMT 24.12.2021
© AFP 2021القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، على أن دعم طهران للجماعات المسلحة بالمنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، لافتة إلى أن واشنطن ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن تهريب إيران الأسلحة للحوثيين يعد انتهاكا صارخا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة ويطيل أمد الحرب في اليمن.
وأضاف البيان: "التدفق غير المشروع للأسلحة في اليمن يمكن الحوثيين من الهجوم على مأرب ويزيد من معاناة المدنيين".
وقال البيان: "ملتزمون بالتصدي للتهديد الإيراني وصادرنا عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري"، مضيفا: "على الأطراف اليمنية التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب".
وقالت الخارجية الأمريكية: "البحرية الأمريكية صادرت الاثنين الماضي أسلحة وذخائر من سفينة منشؤها إيران"، مضيفة: "سفينة الأسلحة المصادرة أبحرت في مسار يستخدم لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين".
وكان الجيش الأمريكي، أعلن أول أمس الأربعاء، ضبط شحنة أسلحة على متن مركب صيد، شمالي بحر العرب، يشتبه في كونها إيرانية، وفي طريقها إلى جماعة "أنصار الله" " في اليمن.
وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية:
"ضبطت سفن تابعة للأسطول الخامس الأمريكي، نحو1400 بندقية هجومية من طراز أيه كي-47 و226600 طلقة ذخيرة، من مركب صيد عديم الهوية، وذلك خلال الصعود إلى المركب للتحقق من هوية العلم، وفقا للقانون الدولي العرفي، شمال بحر العرب، 20 ديسمبر".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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