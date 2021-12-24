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https://arabic.sputniknews.com/20211224/الصحة-السعودية-تحدد-نوع-جرعة-لقاح-كورونا-للأطفال-1054515801.html
الصحة السعودية تحدد نوع جرعة لقاح كورونا للأطفال
الصحة السعودية تحدد نوع جرعة لقاح كورونا للأطفال
كشف مسؤول في وزارة الصحة السعودية، نوع جرعة لقاح كورونا المقرر إعطاؤها للأطفال في المملكة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T11:12+0000
2021-12-24T11:12+0000
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أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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ونقلت شبكة "العربية.نت"، عن وكيل وزارة الصحة السعودية، الدكتور عبد الله عسيري، قوله "إن جرعة الأطفال من لقاح كورونا ستكون نصف جرعة الكبار، لافتا إلى أنهم سيتلقون لقاح فايزر".وأضاف أن وزارة الصحة قررت اعتماد لقاح فايزر للفئة العمرية (5-11 عاما)، وأن جرعتهم ستكون نصف جرعة الكبار، وسيتلقون التطعيم على مرحلتين.وأشار العسيري إلى أن الأطفال يصابون بكورونا وأغلبهم تكون أعراضهم بسيطة، فيما يصاب فئة بسيطة منهم بالمرض الشديد والتنويم، في حين أن أعراض الأطفال آمنة ولا توجد أي أعراض بعد اللقاح.وأوضح وكيل الصحة، أنه يجب تطعيم عدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سنا.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/السعودية-ارتفاع-الحالات-الحرجة-لمرضى-كورونا-1054493849.html
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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا
الصحة السعودية تحدد نوع جرعة لقاح كورونا للأطفال 11:12 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 11:19 GMT 24.12.2021)
كشف مسؤول في وزارة الصحة السعودية، نوع جرعة لقاح كورونا المقرر إعطاؤها للأطفال في المملكة.
ونقلت شبكة "العربية.نت"، عن وكيل وزارة الصحة السعودية، الدكتور عبد الله عسيري، قوله "إن جرعة الأطفال من لقاح كورونا ستكون نصف جرعة الكبار، لافتا إلى أنهم سيتلقون لقاح فايزر".
وأضاف أن
وزارة الصحة
قررت اعتماد لقاح فايزر للفئة العمرية (5-11 عاما)، وأن جرعتهم ستكون نصف جرعة الكبار، وسيتلقون التطعيم على مرحلتين.
وأشار العسيري إلى أن الأطفال يصابون بكورونا وأغلبهم تكون أعراضهم بسيطة، فيما يصاب فئة بسيطة منهم بالمرض الشديد والتنويم، في حين أن أعراض الأطفال آمنة ولا توجد أي أعراض بعد اللقاح.
وأوضح وكيل الصحة، أنه يجب تطعيم عدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سنا.