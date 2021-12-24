تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
إثيوبيا تعلن عن حوار وطني يشمل استفتاء حول الانفصال وتحدد موقف تيغراي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/القبض-على-محتال-حاول-الحصول-على-الجرعة-التاسعة-من-لقاح-كورونا-1054514396.html
القبض على محتال حاول الحصول على الجرعة التاسعة من لقاح كورونا
القبض على محتال حاول الحصول على الجرعة التاسعة من لقاح كورونا
ألقت السلطات البلجيكية القبض على رجل محتال قبل أن يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمرة التاسعة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T09:38+0000
2021-12-24T09:38+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050137783_0:49:3471:2001_1920x0_80_0_0_9ce1171b3e1fcbc479b06636d3059e35.jpg
وذكرت صحيفة "L Avenir" الفرنسية أن المتهم كان قد حصل على ثماني جرعات من اللقاح عن طريق هوية مزيفة لأشخاص رفضوا أخذ جرعتهم.وأوضحت الصحيفة أن المتهم من منطقة شارلوا، وتم القبض عليه واحتجازه، يوم الأحد الماضي، بعد أن تعرف العاملون في مركز التطعيمات عليه، وتبين أنه ذهب سابقا إلى المركز لتلقي التطعيم ثماني مرات.يشار إلى أن التطعيم في بلجيكا ليس إلزاميا حتى الآن، إلا أن الذين حصلوا على التطعيم بالكامل يمكنهم الحصول على تذكرة Covid Safe، التي تسمح للمالك بالسفر ودخول أماكن خدمات مثل الحانات والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية وقاعات الاحتفالات الكبيرة.يذكر أن الواقعة التي شهدتها بلجيكا ليست الأولى من نوعها حيث ألقت السلطات في نيوزيلندا، هذا الشهر، القبض على رجل زعم تلقيه ما يصل إلى 10 جرعات في يوم واحد نيابة عن العملاء الذين دفعوا المال لتخوفهم من الحصول على اللقاح.وأعربت المسؤولة في وزارة الصحة النيوزيلندية، أستريد كورنيف، عن قلق الحكومة البالغ من تلقي الأشخاص جرعات لقاح أكثر من الموصى بها، ونصحت المواطنين بطلب الاستشارة الطبية في أقرب وقت إذا أقدموا على هذا الفعل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050137783_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_857e9d84ea90b077a6395d9c46a9d86e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

القبض على محتال حاول الحصول على الجرعة التاسعة من لقاح كورونا

09:38 GMT 24.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
ألقت السلطات البلجيكية القبض على رجل محتال قبل أن يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمرة التاسعة.
وذكرت صحيفة "L Avenir" الفرنسية أن المتهم كان قد حصل على ثماني جرعات من اللقاح عن طريق هوية مزيفة لأشخاص رفضوا أخذ جرعتهم.
وأوضحت الصحيفة أن المتهم من منطقة شارلوا، وتم القبض عليه واحتجازه، يوم الأحد الماضي، بعد أن تعرف العاملون في مركز التطعيمات عليه، وتبين أنه ذهب سابقا إلى المركز لتلقي التطعيم ثماني مرات.
يشار إلى أن التطعيم في بلجيكا ليس إلزاميا حتى الآن، إلا أن الذين حصلوا على التطعيم بالكامل يمكنهم الحصول على تذكرة Covid Safe، التي تسمح للمالك بالسفر ودخول أماكن خدمات مثل الحانات والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية وقاعات الاحتفالات الكبيرة.
يذكر أن الواقعة التي شهدتها بلجيكا ليست الأولى من نوعها حيث ألقت السلطات في نيوزيلندا، هذا الشهر، القبض على رجل زعم تلقيه ما يصل إلى 10 جرعات في يوم واحد نيابة عن العملاء الذين دفعوا المال لتخوفهم من الحصول على اللقاح.
وأعربت المسؤولة في وزارة الصحة النيوزيلندية، أستريد كورنيف، عن قلق الحكومة البالغ من تلقي الأشخاص جرعات لقاح أكثر من الموصى بها، ونصحت المواطنين بطلب الاستشارة الطبية في أقرب وقت إذا أقدموا على هذا الفعل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:58 GMTجنرال إسرائيلي سابق: مواجهة إيران الآن أفضل من الغد
10:55 GMTإثيوبيا تعلن عن حوار وطني يشمل استفتاء حول الانفصال وتحدد موقف تيغراي
10:53 GMTوفاة 7 على الأقل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية
10:45 GMTمستشار الكاظمي: العراق مدين بـ79 مليار دولار
10:45 GMTقطر تعلن إجراءات عاجلة بعد كارثة فاقت التوقعات وخلفت مئات القتلى
10:43 GMTروسيا... الإصابات اليومية والوفيات بـ"كورونا" تستمر بالتراجع
10:41 GMTروسيا: هناك 4 آلاف عسكري أمريكي يتواجدون في أوكرانيا حاليا
10:36 GMTمستوطن إسرائيلي يدهس مسنة فلسطينية متعمدا قرب رام الله
10:30 GMTإسطنبول تكرم كلابها في فصل الشتاء.. فيديو
10:24 GMTعاصفة قوية في مدينة نوريلسك شمال روسيا تسقط شجرة الميلاد...فيديو
09:59 GMTالأرصاد المصرية تحذر من طقس الجمعة... شديد البرودة
09:59 GMT"إذا أخطؤوا سنقطع أيديهم"... الجيش الإيراني يعلن أن مناوراته رد على تهديدات إسرائيل
09:52 GMTمسؤول يمني: 4 خطوات نفذها التحالف العربي في الأيام الماضية أرعبت "أنصار الله"
09:48 GMTتشرد المئات من ميانمار على الحدود مع تايلاند بسبب غارات الجيش
09:46 GMTلحظة سقوط مولد عملاق كاد يفتك بعامل... فيديو
09:43 GMTروسيا... أقوى طائرة مسيرة تتعلم التفكير
09:38 GMTالقبض على محتال حاول الحصول على الجرعة التاسعة من لقاح كورونا
09:32 GMTإيران تصنع أقمشة ذكية قادرة على ثبات درجة حرارة الجسم
09:31 GMT"القوى العاملة المصرية" تحدد طريقة سفر العمالة إلى ليبيا
09:28 GMTمسؤول إيراني: دول غير أمريكا متورطة في اغتيال سليماني وسنقدم الملف إلى محاكم دولية