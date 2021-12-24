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https://arabic.sputniknews.com/20211224/الليرة-التركية-تسجل-أكبر-مكاسبها-الأسبوعية-1054522446.html
الليرة التركية تسجل أكبر مكاسبها الأسبوعية
الليرة التركية تسجل أكبر مكاسبها الأسبوعية
قالت تقارير إعلامية إن الليرة التركية سجلت، اليوم الجمعة، أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T13:12+0000
2021-12-24T13:12+0000
2021-12-24T13:12+0000
سعر الدولار اليوم
الليرة التركية
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ووفقا لرويترز، صعدت العملة التركية اليوم الجمعة، 4%، وعزت الوكالة هذا الصعود إلى "تدخل الدولة في السوق بدعم يقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع".ووفقا لمحللين فإن الليرة وبحلول الساعة 09:18 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، هبطت أربعة% إلى 11.85 مقابل الدولار، إلى أن تلقت دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.لكن الرئيس رجب طيب أردوغان كشف في وقت متأخر يوم الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.وأضافوا أن تراجع الاحتياطيات في ديسمبر/ كانون الأول بلغ قرابة 18 مليار دولار.وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/الليرة-التركية-تصعد-بعد-تصريحات-أردوغان-عن-إجراءات-لمنع-التدهور-1054387993.html
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سعر الدولار اليوم, الليرة التركية
الليرة التركية تسجل أكبر مكاسبها الأسبوعية
قالت تقارير إعلامية إن الليرة التركية سجلت، اليوم الجمعة، أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.
ووفقا لرويترز، صعدت العملة التركية اليوم الجمعة، 4%، وعزت الوكالة هذا الصعود إلى "
تدخل الدولة في السوق
بدعم يقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع".
ووفقا لمحللين فإن الليرة وبحلول الساعة 09:18 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، هبطت أربعة% إلى 11.85 مقابل الدولار، إلى أن تلقت دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.
وكانت العملة التركية قد هوت
الاثنين الماضي، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.
لكن الرئيس رجب طيب أردوغان كشف في وقت متأخر يوم الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصرفيين أنه
وفي الأيام الأولى
من هذا الأسبوع انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي 8.5 مليار دولار.
وأضافوا أن تراجع الاحتياطيات في ديسمبر/ كانون الأول بلغ قرابة 18 مليار دولار.
وكان مسؤول تركي كبير، أكد أمس الخميس أن
بنوكا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته.
وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%.