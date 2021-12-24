https://arabic.sputniknews.com/20211224/المجلس-الرئاسي-الليبي-متمسكون-بإجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-بوقت-متزامن--1054526398.html

المجلس الرئاسي الليبي: متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت متزامن

المجلس الرئاسي الليبي: متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت متزامن

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، تمسك المجلس بضرورة إجراء كلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت متزامن في البلاد. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T15:01+0000

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ليبيا

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وأعربت المتحدثة، للتلفزيون "العربي" عن أمل المجلس الرئاسي في أن يكون هناك تعاون بين مفوضية الانتخابات ومجلس النواب لإجراء الانتخابات ، مشيرة إلى أن أمر إجراء الانتخابات الآن بيد مجلس النواب ولا بد من تسليم السلطة إلى جهة منتخبة.في السياق ذاته، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل، في مدينة طبرق شرقي البلاد، تأتي هذه الجلسة بعد مرور 24 ديسمبر/ كانون الأول، دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة اليوم.جاء ذلك في بيان صحفي لمجلس النواب الليبي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء فيه: "يدعو رئيس مجلس النواب المكلف كافة السادة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الاثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق".وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 22 ديسمبر/كانون الأول، أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية.

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