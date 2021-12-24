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https://arabic.sputniknews.com/20211224/المغرب-يؤجل-بطولة-سباقات-الدراجات-بسبب-كورونا-1054525180.html
المغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا
المغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا
أعلن المغرب، اليوم الجمعة، عن تأجيل بطولة المغرب لسباقات الدراجات الهوائية على الطريق، التي كان من المقرر إقامتها في 25 و 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
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فيروس كورونا
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وأشارت الجامعة الملكية المغربية للدراجات في بيان لها، إلى تأجيل بطولة المغرب للسباقات على الطريق دون تحديد تاريخ موعد جديد، بحسب موقع هسبريس.وبينت الجامعة أن هذا التأجيل هو الثاني لهذه البطولة، التي كان من المفترض إقامتها ما بين 10 و 12 من الشهر الجاري، وذلك بسبب نفس الظروف الصحية والوضعية الوبائية المتعلقة بجائحة كورونا.وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تمديد قرارها بتعليق الرحلات الجوية التجارية حتى موعد أقصاه نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/المغرب-يمدد-تعليق-الرحلات-الجوية-التجارية-حتى-31-يناير-2022-1054520933.html
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العالم العربي, فيروس كورونا, أخبار المغرب اليوم
المغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا 15:04 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 15:09 GMT 24.12.2021)
أعلن المغرب، اليوم الجمعة، عن تأجيل بطولة المغرب لسباقات الدراجات الهوائية على الطريق، التي كان من المقرر إقامتها في 25 و 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأشارت الجامعة الملكية المغربية للدراجات في بيان لها، إلى تأجيل بطولة المغرب للسباقات على الطريق دون تحديد تاريخ موعد جديد، بحسب
موقع هسبريس.
وبينت الجامعة أن هذا التأجيل هو الثاني لهذه البطولة، التي كان من المفترض إقامتها ما بين 10 و 12 من الشهر الجاري، وذلك بسبب نفس الظروف الصحية والوضعية الوبائية المتعلقة بجائحة كورونا.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تمديد قرارها بتعليق الرحلات الجوية التجارية حتى موعد أقصاه نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.