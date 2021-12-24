تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/المغرب-يؤجل-بطولة-سباقات-الدراجات-بسبب-كورونا-1054525180.html
المغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا
المغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا
أعلن المغرب، اليوم الجمعة، عن تأجيل بطولة المغرب لسباقات الدراجات الهوائية على الطريق، التي كان من المقرر إقامتها في 25 و 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T15:04+0000
2021-12-24T15:09+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053359678_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_5aefa4c86c6940fb22c0b91664f04f66.png
وأشارت الجامعة الملكية المغربية للدراجات في بيان لها، إلى تأجيل بطولة المغرب للسباقات على الطريق دون تحديد تاريخ موعد جديد، بحسب موقع هسبريس.وبينت الجامعة أن هذا التأجيل هو الثاني لهذه البطولة، التي كان من المفترض إقامتها ما بين 10 و 12 من الشهر الجاري، وذلك بسبب نفس الظروف الصحية والوضعية الوبائية المتعلقة بجائحة كورونا.وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تمديد قرارها بتعليق الرحلات الجوية التجارية حتى موعد أقصاه نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/المغرب-يمدد-تعليق-الرحلات-الجوية-التجارية-حتى-31-يناير-2022-1054520933.html
https://arabic.sputniknews.com/20211223/على-رأسها-الإنتاج-السينمائيالإغلاق-بالمغرب-ينذر-بإفلاس-تام-لهذه-القطاعات-1054503346.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053359678_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_ab696ba55370abe022e07a5c20acb9ff.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, فيروس كورونا, أخبار المغرب اليوم

المغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا

15:04 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 15:09 GMT 24.12.2021)
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن المغرب، اليوم الجمعة، عن تأجيل بطولة المغرب لسباقات الدراجات الهوائية على الطريق، التي كان من المقرر إقامتها في 25 و 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأشارت الجامعة الملكية المغربية للدراجات في بيان لها، إلى تأجيل بطولة المغرب للسباقات على الطريق دون تحديد تاريخ موعد جديد، بحسب موقع هسبريس.
عناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية التجارية حتى 31 يناير 2022
12:52 GMT
وبينت الجامعة أن هذا التأجيل هو الثاني لهذه البطولة، التي كان من المفترض إقامتها ما بين 10 و 12 من الشهر الجاري، وذلك بسبب نفس الظروف الصحية والوضعية الوبائية المتعلقة بجائحة كورونا.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
على رأسها الإنتاج السينمائي...الإغلاق بالمغرب ينذر بإفلاس تام لهذه القطاعات
أمس, 19:45 GMT
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تمديد قرارها بتعليق الرحلات الجوية التجارية حتى موعد أقصاه نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:33 GMTإيقاف مذيعة عمانية بعد مقابلة مع عضو في مجلس الشورى يثير غضبا بالسلطنة
15:19 GMTمشاورات ليبية حول ثلاثة سيناريوهات... من بينها تولي باشاغا رئاسة الحكومة وعودة عقيلة للبرلمان
15:17 GMTأمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021
15:14 GMTالتحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب
15:08 GMTالبحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا
15:04 GMTالمغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا
15:02 GMTإغلاق مطعم ياباني في "إكسبو دبي" بسبب كورونا
15:01 GMTالمجلس الرئاسي الليبي: متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت متزامن
14:53 GMTوزير خارجية إيران: السعودية ستمنح تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين... تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
14:51 GMT‏"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها أثناء القيادة
14:51 GMTرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يزور "إكسبو 2020"
14:41 GMTمجلس النواب الليبي يدعو لعقد جلسة رسمية لمناقشة ملامح المرحلة السياسية المقبلة
14:22 GMTالسر وراء صمت ترامب لمدة 187 دقيقة بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير
14:18 GMTعالمة فلك تكشف موعد ابتلاع الشمس للكواكب المجاورة
14:03 GMTبوتين يعلن عن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية..فيديو
14:03 GMTتراتيل الميلاد تصدح بأناشيد الوطن في كنيسة مار جرجس شرقي سوريا
14:02 GMTعلامة مألوفة على الوجه تدل على الموت المبكر
13:51 GMTغانتس: آمل أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق تطبيع
13:49 GMTوزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل "التطبيع" بين بلاده والسعودية وإندونيسيا
13:43 GMTسريلانكا تتفادى العقوبات الأمريكية بالشاي: تصدره لإيران مقابل النفط