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المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية التجارية حتى 31 يناير 2022
المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية التجارية حتى 31 يناير 2022
أعلنت السلطات المغربية تمديد قرارها بتعليق الرحلات الجوية التجارية حتى موعد أقصاه نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T12:52+0000
2021-12-24T12:52+0000
سلالة كورونا الجديدة
أخبار المغرب اليوم
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وحسب وسائل إعلام مغربية، فقد قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد حتى 31 يناير المقبل 2022.وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت أمس الخميس تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب حتى التاريخ نفسه.وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19".وأعلنت الحكومة المغربية، يوم الاثنين الماضي، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا.وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".وأضاف البيان أن من بين التدابير "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا". وبحسب البيان قررت الحكومة "حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا".
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سلالة كورونا الجديدة, أخبار المغرب اليوم

المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية التجارية حتى 31 يناير 2022

12:52 GMT 24.12.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLALعناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020
عناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
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أعلنت السلطات المغربية تمديد قرارها بتعليق الرحلات الجوية التجارية حتى موعد أقصاه نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.
وحسب وسائل إعلام مغربية، فقد قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد حتى 31 يناير المقبل 2022.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
على رأسها الإنتاج السينمائي...الإغلاق بالمغرب ينذر بإفلاس تام لهذه القطاعات
أمس, 19:45 GMT
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت أمس الخميس تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب حتى التاريخ نفسه.
وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19".
وأعلنت الحكومة المغربية، يوم الاثنين الماضي، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا.
وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".
وأضاف البيان أن من بين التدابير "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا". وبحسب البيان قررت الحكومة "حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا".
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