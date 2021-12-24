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https://arabic.sputniknews.com/20211224/النفط-ينزل-بفعل-تراجع-التداول-في-عطلة-عيد-الميلاد-والأنظار-نحو-اجتماع-أوبك-1054520369.html
النفط ينزل بفعل تراجع التداول في عطلة عيد الميلاد والأنظار نحو اجتماع "أوبك+"
النفط ينزل بفعل تراجع التداول في عطلة عيد الميلاد والأنظار نحو اجتماع "أوبك+"
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، بعد صعود استمر ثلاثة أيام في تداول ضعيف خلال عطلة عيد الميلاد، لكن الخام لا يزال يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية، في... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T12:20+0000
2021-12-24T12:20+0000
اقتصاد
النفط
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وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.44 دولار للبرميل بعد صعود 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة. ولا يزال الخام بصدد تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد، وفقا لـ "رويترز".وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضا مرضية أخف.ويجتمع تكتل "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في الرابع من يناير/ كانون الثاني. وقال تشيوكي تشين كبير المحللين في "صنوارد تريدنج" إنه من المرجح أن تبقي المجموعة على قرارها بزيادة إمددات النفط 400 ألف برميل يوميا في اجتماعها المقبل طالما ظلت أسعار النفط أعلى من 70 دولارا للبرميل.لكن بعض المستثمرين ظلوا في حالة حذر بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون.وزادت الإصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة في مناطق انتشار المتحور مما دفع دولا كثيرة لفرض قيود جديدة، ومنها إيطاليا واليونان، مع رصد عدد قياسي من الإصابات الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/خبراء-طاقة-يكشفون-عوامل-التحكم-في-أسعار-النفط-العام-المقبل--1054351326.html
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اقتصاد, النفط

النفط ينزل بفعل تراجع التداول في عطلة عيد الميلاد والأنظار نحو اجتماع "أوبك+"

12:20 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Maxim Shemetovمنشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019
منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، بعد صعود استمر ثلاثة أيام في تداول ضعيف خلال عطلة عيد الميلاد، لكن الخام لا يزال يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية، في حين تركز السوق على الخطوات المقبلة لمجموعة "أوبك+" وتأثير المتحور "أوميكرون".
وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.44 دولار للبرميل بعد صعود 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة. ولا يزال الخام بصدد تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.
والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد، وفقا لـ "رويترز".
وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضا مرضية أخف.
ويجتمع تكتل "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في الرابع من يناير/ كانون الثاني. وقال تشيوكي تشين كبير المحللين في "صنوارد تريدنج" إنه من المرجح أن تبقي المجموعة على قرارها بزيادة إمددات النفط 400 ألف برميل يوميا في اجتماعها المقبل طالما ظلت أسعار النفط أعلى من 70 دولارا للبرميل.
لكن بعض المستثمرين ظلوا في حالة حذر بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون.
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وزادت الإصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة في مناطق انتشار المتحور مما دفع دولا كثيرة لفرض قيود جديدة، ومنها إيطاليا واليونان، مع رصد عدد قياسي من الإصابات الجديدة.
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