اليمن... القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة 18 مهاجما من "أنصار الله" جنوبي الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية إحدى تشكيلات القوات المشتركة، أن "وحدات الاستطلاع رصدت 18 من عناصر المليشيات التابعة لإيران (في اشارة إلى جماعة الحوثيين) أثناء تسللهم ومحاولتهم التمركز في موقع سابق قرب خطوط التماس في أطراف مديرية الجَراحي جنوب الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معهم بنجاح في الوقت والمكان المناسبين".وأضافت أن "13 من تلك العناصر قتلوا فيما أصيب 5 آخرين"، مشيرةً إلى "تدمير آلية قتالية حاولت المليشيات تمويهها بين الأشجار على مسافة 600 متر من الموقع المستهدف".في المقابل، قالت جماعة "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إنها "كسرت زحفاً لقوى العدوان (تقصد القوات اليمنية المشتركة) شمال شرقي مديرية حَيْس (جنوب شرقي الحديدة) استمر 3 ساعات وسط تحليق مكثف لطيران العدوان [في اشارة إلى التحالف العربي] الحربي والتجسسي".واتهمت جماعة الحوثيين، القوات اليمنية المشتركة بـ "ارتكاب 110 خروقات في جبهات الحديدة بينها زحف واستحداث تحصينات قتالية في حَيْس، بينها 24 خرقاً بقصف مدفعي و56 بأعيرة نارية مختلفة".وأوضحت أن "من بين الخروقات غارتين لطيران حربي وتجسسي على الصَليف وحَيْس وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حَيْس والفَازة والجَبلية والصَليف (جنوب وشمال الحديدة)".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت القوات اليمنية المشتركة مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله"، اثر تدميرها مركز عمليات وثلاث ثكنات للحوثيين في محيطه بمحور حَيْس جنوب شرقي الحديدة.
أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، خلال إحباط محاولة تقدم للجماعة في محافظة الحديدة غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية إحدى تشكيلات القوات المشتركة، أن "وحدات الاستطلاع رصدت 18 من عناصر المليشيات التابعة لإيران (في اشارة إلى جماعة الحوثيين) أثناء تسللهم ومحاولتهم التمركز في موقع سابق قرب خطوط التماس في أطراف مديرية الجَراحي جنوب الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معهم بنجاح في الوقت والمكان المناسبين".
وأضافت أن "13 من تلك العناصر قتلوا فيما أصيب 5 آخرين"، مشيرةً إلى "تدمير آلية قتالية حاولت المليشيات تمويهها بين الأشجار على مسافة 600 متر من الموقع المستهدف".
في المقابل، قالت جماعة "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إنها "كسرت زحفاً لقوى العدوان (تقصد القوات اليمنية المشتركة) شمال شرقي مديرية حَيْس (جنوب شرقي الحديدة) استمر 3 ساعات وسط تحليق مكثف لطيران العدوان [في اشارة إلى التحالف العربي] الحربي والتجسسي".
واتهمت جماعة الحوثيين، القوات اليمنية المشتركة بـ "ارتكاب 110 خروقات في جبهات الحديدة بينها زحف واستحداث تحصينات قتالية في حَيْس، بينها 24 خرقاً بقصف مدفعي و56 بأعيرة نارية مختلفة".
وأوضحت أن "من بين الخروقات غارتين لطيران حربي وتجسسي على الصَليف وحَيْس وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حَيْس والفَازة والجَبلية والصَليف (جنوب وشمال الحديدة)".