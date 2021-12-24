تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211224/بابا-نويل-يتسلق-مستشفى-للأطفال-في-موسكو-فيديو-1054528598.html
"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... فيديو
"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... فيديو
تسلق أشخاص يتقمصون شخصية "بابا نويل"، المعروف في روسيا باسم "ديد موروز"، جدران مستشفى للأطفال في العاصمة الروسية موسكو، ليتمنوا للمرضى المقيمين داخله سنة جديدة... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T16:11+0000
2021-12-24T16:11+0000
2021-12-24T16:11+0000
روسيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102875/94/1028759440_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_2ed165ee30a1fda3741ddbfbc433c853.jpg
ونزل عشرات الأشخاص الذين تطوعوا لارتداء زي "بابا نويل" الأحمر على جانبي مستشفى موروزوف، محاولين إدخال البهجة في نفوس الأطفال خلال أيام العطلة هذه.وأصبح هبوط "بابا نويل" على سطح المستشفى تقليدا سنويا للعام الخامس على التوالي، وفي كل مرة يحاولون إسعاد المرضى الصغار مع حلول العام الجديد.و"ديد موروز" في روسيا هو شخصية خيالية، تشبه شخصية "سانتا كلاوس" أو "بابا نويل"، التي تمنح الهدايا للأطفال خلال أعياد نهاية رأس السنة الميلادية.
https://arabic.sputniknews.com/20201225/بالصورالعثور-على-رسالة-عمرها-100-موجهة-من-طفل-لـبابا-نويل-1047622827.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102875/94/1028759440_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_1b996e059560dc5a36304eeba8313b73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع
"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... فيديو
تسلق أشخاص يتقمصون شخصية "بابا نويل"، المعروف في روسيا باسم "ديد موروز"، جدران مستشفى للأطفال في العاصمة الروسية موسكو، ليتمنوا للمرضى المقيمين داخله سنة جديدة سعيدة.
ونزل عشرات الأشخاص الذين تطوعوا لارتداء زي
"بابا نويل"
الأحمر على جانبي مستشفى موروزوف، محاولين إدخال البهجة في نفوس الأطفال خلال أيام العطلة هذه.
وأصبح هبوط
"بابا نويل"
على سطح المستشفى تقليدا سنويا للعام الخامس على التوالي، وفي كل مرة يحاولون إسعاد المرضى الصغار مع حلول العام الجديد.
و"ديد موروز" في روسيا هو شخصية خيالية، تشبه شخصية "سانتا كلاوس" أو "بابا نويل"، التي تمنح الهدايا للأطفال خلال أعياد نهاية رأس السنة الميلادية.
25 ديسمبر 2020, 12:03 GMT