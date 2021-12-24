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https://arabic.sputniknews.com/20211224/بابا-نويل-يتسلق-مستشفى-للأطفال-في-موسكو-فيديو-1054528598.html
"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... فيديو
"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... فيديو
تسلق أشخاص يتقمصون شخصية "بابا نويل"، المعروف في روسيا باسم "ديد موروز"، جدران مستشفى للأطفال في العاصمة الروسية موسكو، ليتمنوا للمرضى المقيمين داخله سنة جديدة... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T16:11+0000
2021-12-24T16:11+0000
روسيا
مجتمع
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ونزل عشرات الأشخاص الذين تطوعوا لارتداء زي "بابا نويل" الأحمر على جانبي مستشفى موروزوف، محاولين إدخال البهجة في نفوس الأطفال خلال أيام العطلة هذه.وأصبح هبوط "بابا نويل" على سطح المستشفى تقليدا سنويا للعام الخامس على التوالي، وفي كل مرة يحاولون إسعاد المرضى الصغار مع حلول العام الجديد.و"ديد موروز" في روسيا هو شخصية خيالية، تشبه شخصية "سانتا كلاوس" أو "بابا نويل"، التي تمنح الهدايا للأطفال خلال أعياد نهاية رأس السنة الميلادية.
https://arabic.sputniknews.com/20201225/بالصورالعثور-على-رسالة-عمرها-100-موجهة-من-طفل-لـبابا-نويل-1047622827.html
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روسيا, مجتمع

"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... فيديو

16:11 GMT 24.12.2021
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصورعرض "ديد موروز" (بابا نويل) و "سنيغوروتشكا" في لينينغرادسكايا أوبلست، روسيا
عرض ديد موروز (بابا نويل) و سنيغوروتشكا في لينينغرادسكايا أوبلست، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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تسلق أشخاص يتقمصون شخصية "بابا نويل"، المعروف في روسيا باسم "ديد موروز"، جدران مستشفى للأطفال في العاصمة الروسية موسكو، ليتمنوا للمرضى المقيمين داخله سنة جديدة سعيدة.
ونزل عشرات الأشخاص الذين تطوعوا لارتداء زي "بابا نويل" الأحمر على جانبي مستشفى موروزوف، محاولين إدخال البهجة في نفوس الأطفال خلال أيام العطلة هذه.
وأصبح هبوط "بابا نويل" على سطح المستشفى تقليدا سنويا للعام الخامس على التوالي، وفي كل مرة يحاولون إسعاد المرضى الصغار مع حلول العام الجديد.
و"ديد موروز" في روسيا هو شخصية خيالية، تشبه شخصية "سانتا كلاوس" أو "بابا نويل"، التي تمنح الهدايا للأطفال خلال أعياد نهاية رأس السنة الميلادية.
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