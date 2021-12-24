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https://arabic.sputniknews.com/20211224/باحث-يكشف-عن-وضع-الولايات-المتحدة-الحقيقي--1054508601.html
باحث يكشف عن وضع الولايات المتحدة الحقيقي
باحث يكشف عن وضع الولايات المتحدة الحقيقي
أعلن باحث أمريكي شهير أن الولايات المتحدة أصبحت بلد الأغنياء ويديرها الأغنياء ولصالح الأغنياء، حيث فشلت في تعزيز الرفاه العام وستتسبب في المزيد من التوتر... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T06:34+0000
2021-12-24T06:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا والبروفيسور، جيفري ساكس، في مقاله على موقع صحيفة "عرب نيوز" أن أعمق أزمة في الولايات المتحدة هي الأزمة السياسية، حيث فشلت المؤسسات السياسية في "تعزيز الرفاه العام" كما ينص عليه الدستور الأمريكي. وقال ساكس إن "السياسة الأمريكية أصبحت لعبة داخلية لصالح جماعات الضغط التابعة للطبقة الفاحشة الثراء والمؤسسات التجارية على حساب الغالبية العظمى من المواطنين". وأشار البروفيسور إلى أن الولايات المتحدة، التي انحرفت عن مسار الديمقراطية الاجتماعية والتنمية المستدامة، مضت قدما في طريق يتسم بـ"الفساد السياسي وحكم الأقلية والفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء والاستهانة بالبيئة ورفض الحد من تغير المناخ الناجم عن الإنسان". وأضاف قائلا إن "عقودا من الفساد السياسي والإهمال الاجتماعي أسفرت عن انقسامات اجتماعية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى "وباء الوفيات الناجمة عن اليأس بما في ذلك الجرعات الزائدة من المخدرات والانتحار، وانخفاض متوسط العمر المتوقع وارتفاع معدلات الاكتئاب، وخاصة بين الشباب". ولفت ساكس إلى أنه إلى جانب ذلك، "فإن اضطراب أمريكا له آثار دولية مقلقة"، مبينا أن المعركة بين الحزبين في واشنطن لن تسفر إلا عن مزيد من التوتر العالمي ومخاطر جديدة للصراع وليس إحلال الأمن أو إيجاد حلول حقيقية لأي من المشاكل العالمية الملحة.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/لص-يسرق-ماكينة-صراف-آلي-بالكامل-في-الولايات-المتحدة-فيديو-1053695641.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

باحث يكشف عن وضع الولايات المتحدة الحقيقي

06:34 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 06:56 GMT 24.12.2021)
© AFP 2021 / SPENCER PLATTبورصة نيويورك
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / SPENCER PLATT
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أعلن باحث أمريكي شهير أن الولايات المتحدة أصبحت بلد الأغنياء ويديرها الأغنياء ولصالح الأغنياء، حيث فشلت في تعزيز الرفاه العام وستتسبب في المزيد من التوتر العالمي.
وكتب مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا والبروفيسور، جيفري ساكس، في مقاله على موقع صحيفة "عرب نيوز" أن أعمق أزمة في الولايات المتحدة هي الأزمة السياسية، حيث فشلت المؤسسات السياسية في "تعزيز الرفاه العام" كما ينص عليه الدستور الأمريكي.
وقال ساكس إن "السياسة الأمريكية أصبحت لعبة داخلية لصالح جماعات الضغط التابعة للطبقة الفاحشة الثراء والمؤسسات التجارية على حساب الغالبية العظمى من المواطنين".
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وأشار البروفيسور إلى أن الولايات المتحدة، التي انحرفت عن مسار الديمقراطية الاجتماعية والتنمية المستدامة، مضت قدما في طريق يتسم بـ"الفساد السياسي وحكم الأقلية والفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء والاستهانة بالبيئة ورفض الحد من تغير المناخ الناجم عن الإنسان".
وأضاف قائلا إن "عقودا من الفساد السياسي والإهمال الاجتماعي أسفرت عن انقسامات اجتماعية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى "وباء الوفيات الناجمة عن اليأس بما في ذلك الجرعات الزائدة من المخدرات والانتحار، وانخفاض متوسط العمر المتوقع وارتفاع معدلات الاكتئاب، وخاصة بين الشباب".
ولفت ساكس إلى أنه إلى جانب ذلك، "فإن اضطراب أمريكا له آثار دولية مقلقة"، مبينا أن المعركة بين الحزبين في واشنطن لن تسفر إلا عن مزيد من التوتر العالمي ومخاطر جديدة للصراع وليس إحلال الأمن أو إيجاد حلول حقيقية لأي من المشاكل العالمية الملحة.
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