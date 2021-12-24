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بايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أمريكا
بايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أمريكا
قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة.‏ 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T16:55+0000
2021-12-24T16:55+0000
العالم
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زوجته، جيل بايدن، في زيارتها إلى مستشفى الأطفال الوطني في عيد الميلاد (الكريسماس)، الذي يقيم فيه أطفال لا يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى منازل أسرهم لقضاء العطلات.تعد زيارة "سيدات أمريكا الأوائل" إلى مستشفى الأطفال الوطني خلال أوقات "الكريسماس" من التقاليد القديمة والمتعارف عليها، لكن أكد البيت الأبيض أن انضمام بايدن، للزيارة السنوية هي "سابقة بالنسبة لأي رئيس أمريكي في منصبه"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وخلال زيارتهما للمستشفى، قام جو بايدن وزوجته جيل بمساعدة مجموعة من الأطفال في صنع الفوانيس كجزء من مشروع الحرف الشتوية.كما جلست جيل بايدن بجانب شجرة الكريسماس، وقرأت للأطفال كتاب "ليلة أولاف قبل عيد الميلاد"، الذي أصدرته شركة "ديزني"، ووزعت نسخا منه لكل طفل مريض داخل المستشفى، لكي يتمكن كل منهم من متابعة جيل بايدن أثناء قراءتها له.وكانت أول "سيدة أمريكا أولى" صنعت تقليد زيارة مستشفى الأطفال الوطني هي بيس ترومان، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، هاري ترومان، التي دأبت على القيام بهذه الزيارة في الفترة من عام 1945 إلى 1953.
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العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أمريكا

16:55 GMT 24.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة.‏
انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زوجته، جيل بايدن، في زيارتها إلى مستشفى الأطفال الوطني في عيد الميلاد (الكريسماس)، الذي يقيم فيه أطفال لا يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى منازل أسرهم لقضاء العطلات.
تعد زيارة "سيدات أمريكا الأوائل" إلى مستشفى الأطفال الوطني خلال أوقات "الكريسماس" من التقاليد القديمة والمتعارف عليها، لكن أكد البيت الأبيض أن انضمام بايدن، للزيارة السنوية هي "سابقة بالنسبة لأي رئيس أمريكي في منصبه"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وخلال زيارتهما للمستشفى، قام جو بايدن وزوجته جيل بمساعدة مجموعة من الأطفال في صنع الفوانيس كجزء من مشروع الحرف الشتوية.
كما جلست جيل بايدن بجانب شجرة الكريسماس، وقرأت للأطفال كتاب "ليلة أولاف قبل عيد الميلاد"، الذي أصدرته شركة "ديزني"، ووزعت نسخا منه لكل طفل مريض داخل المستشفى، لكي يتمكن كل منهم من متابعة جيل بايدن أثناء قراءتها له.
وكانت أول "سيدة أمريكا أولى" صنعت تقليد زيارة مستشفى الأطفال الوطني هي بيس ترومان، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، هاري ترومان، التي دأبت على القيام بهذه الزيارة في الفترة من عام 1945 إلى 1953.
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