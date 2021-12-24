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https://arabic.sputniknews.com/20211224/بريطانيا-تقرر-منح-تأشيرة-للعاملين-في-مجال-الرعاية-لمدة-12-شهرا-1054528465.html
بريطانيا تقرر منح تأشيرة للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا
بريطانيا تقرر منح تأشيرة للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا
أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها ستقدم تأشيرات للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا إلى تفاقم نقص الموظفين في قطاع الرعاية... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T16:11+0000
2021-12-24T16:11+0000
بريطانيا
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ونقلت "رويترز" عن الحكومة البريطانية قولها إنه من المتوقع أن تدخل الإجراءات المؤقتة حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل وستظل سارية لمدة 12 شهرا على الأقل.يشار إلى أن الحد الأدنى للراتب السنوي اللازم للتأهل للحصول على التأشيرة سيكون 20،480 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 27،445 دولارا أمريكيا)، ويشمل القرار العاملين في مجال الرعاية ومساعدي الرعاية وعمال الرعاية المنزلية.يذكر أن نسبة الغياب بين أفراد الطواقم الطبية في المستشفيات البريطانية ارتفعت في ظل تفشي أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا.وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن ارتفاع نسبة الغياب في القطاع الصحي البريطاني، ترجع إلى زياردة إصابات الطواقم بفيروس كورونا أو مخالطة حالة مصابة بالفيروس، ما يزيد من الضغوط على القطاع الطبي، في وقت تشهد فيه البلاد عودة ارتفاع الإصابات.من جانبه، صرح أحد المسؤولين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه الآن "حالة طوارئ مزدوجة" بسبب زيادة أعداد الحالات في المستشفى مع زيادة الغياب لأسباب مرضية بين الطواقم الطبية.
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بريطانيا تقرر منح تأشيرة للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا

16:11 GMT 24.12.2021
© REUTERS / POOL Newرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في معمل تحاليل لإجراء اختبارات بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في معمل تحاليل لإجراء اختبارات بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / POOL New
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أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها ستقدم تأشيرات للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا إلى تفاقم نقص الموظفين في قطاع الرعاية الاجتماعية.
ونقلت "رويترز" عن الحكومة البريطانية قولها إنه من المتوقع أن تدخل الإجراءات المؤقتة حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل وستظل سارية لمدة 12 شهرا على الأقل.
يشار إلى أن الحد الأدنى للراتب السنوي اللازم للتأهل للحصول على التأشيرة سيكون 20،480 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 27،445 دولارا أمريكيا)، ويشمل القرار العاملين في مجال الرعاية ومساعدي الرعاية وعمال الرعاية المنزلية.
يذكر أن نسبة الغياب بين أفراد الطواقم الطبية في المستشفيات البريطانية ارتفعت في ظل تفشي أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن ارتفاع نسبة الغياب في القطاع الصحي البريطاني، ترجع إلى زياردة إصابات الطواقم بفيروس كورونا أو مخالطة حالة مصابة بالفيروس، ما يزيد من الضغوط على القطاع الطبي، في وقت تشهد فيه البلاد عودة ارتفاع الإصابات.
من جانبه، صرح أحد المسؤولين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه الآن "حالة طوارئ مزدوجة" بسبب زيادة أعداد الحالات في المستشفى مع زيادة الغياب لأسباب مرضية بين الطواقم الطبية.
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