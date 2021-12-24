بريطانيا تقرر منح تأشيرة للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا

ونقلت "رويترز" عن الحكومة البريطانية قولها إنه من المتوقع أن تدخل الإجراءات المؤقتة حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل وستظل سارية لمدة 12 شهرا على الأقل.يشار إلى أن الحد الأدنى للراتب السنوي اللازم للتأهل للحصول على التأشيرة سيكون 20،480 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 27،445 دولارا أمريكيا)، ويشمل القرار العاملين في مجال الرعاية ومساعدي الرعاية وعمال الرعاية المنزلية.يذكر أن نسبة الغياب بين أفراد الطواقم الطبية في المستشفيات البريطانية ارتفعت في ظل تفشي أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا.وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن ارتفاع نسبة الغياب في القطاع الصحي البريطاني، ترجع إلى زياردة إصابات الطواقم بفيروس كورونا أو مخالطة حالة مصابة بالفيروس، ما يزيد من الضغوط على القطاع الطبي، في وقت تشهد فيه البلاد عودة ارتفاع الإصابات.من جانبه، صرح أحد المسؤولين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه الآن "حالة طوارئ مزدوجة" بسبب زيادة أعداد الحالات في المستشفى مع زيادة الغياب لأسباب مرضية بين الطواقم الطبية.
أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها ستقدم تأشيرات للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا إلى تفاقم نقص الموظفين في قطاع الرعاية الاجتماعية.
ونقلت "رويترز" عن الحكومة البريطانية قولها إنه من المتوقع أن تدخل الإجراءات المؤقتة حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل وستظل سارية لمدة 12 شهرا على الأقل.
يشار إلى أن الحد الأدنى للراتب السنوي اللازم للتأهل للحصول على التأشيرة سيكون 20،480 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 27،445 دولارا أمريكيا)، ويشمل القرار العاملين في مجال الرعاية ومساعدي الرعاية وعمال الرعاية المنزلية.
يذكر أن نسبة الغياب بين أفراد الطواقم الطبية في المستشفيات البريطانية ارتفعت في ظل تفشي أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن ارتفاع نسبة الغياب في القطاع الصحي البريطاني، ترجع إلى زياردة إصابات الطواقم بفيروس كورونا أو مخالطة حالة مصابة بالفيروس، ما يزيد من الضغوط على القطاع الطبي، في وقت تشهد فيه البلاد عودة ارتفاع الإصابات.
من جانبه، صرح أحد المسؤولين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه الآن "حالة طوارئ مزدوجة" بسبب زيادة أعداد الحالات في المستشفى مع زيادة الغياب لأسباب مرضية بين الطواقم الطبية.