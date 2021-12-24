بريطانيا تندد بإطلاق إيران صواريخ باليستية خلال مناورات أجريت "لتحذير إسرائيل"

واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "هذه التصرفات تهديدا للأمن الإقليمي والدولي"، داعية إيران إلى وقف أنشطتها على الفور، وفقا لوكالة رويترز.وقال أكبر قائدين عسكريين في إيران، اليوم الجمعة، إن المناورات استهدفت تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية.وتضمنت المناورات التي بدأت يوم الاثنين وانتهت اليوم الجمعة إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".وتابع سلامي "سنقطع أيديهم إذا ارتكبوا أي خطأ... المسافة بين العمليات الحقيقية والمناورات الحربية هي فقط تغيير زوايا إطلاق الصواريخ".وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري إن 16 صاروخا باليستيا من طرز مختلفة أطلقت في نفس الوقت ودمرت أهدافا محددة سلفا.وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.وتهدد إسرائيل، التي تعارض جهود القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، منذ فترة طويلة بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية.ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس القوى العالمية إلى عدم السماح لإيران بكسب الوقت في المفاوضات النووية التي توقفت بطلب من إيران ومن المقرر أن تستأنف يوم الاثنين القادم.ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية.