تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/بماذا-تفكر-واشنطن-بعد-اتجاه-السعودية-لتصنيع-صواريخها-الباليستية-بمساعدة-الصين-1054511357.html
بماذا تفكر واشنطن بعد اتجاه السعودية لتصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين
بماذا تفكر واشنطن بعد اتجاه السعودية لتصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تستعد للرد على عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين الصين والمملكة العربية السعودية. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T08:07+0000
2021-12-24T08:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم
السعودية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050168215_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_975d137350084d674e336bfb3e6330d8.jpg
ونقلت شبكة "CNN"، عن خبير السياسة النووية والأسلحة في معهد كارنيغي للسلام أنكيت باندا، قوله إنه "في العادة، كانت الولايات المتحدة ستضغط على المملكة العربية السعودية لعدم متابعة هذه القدرات".وأضاف أنه "بالنظر إلى الوضع الحالي للمفاوضات مع إيران، يمكن لبرنامج الصواريخ السعودي أن يجعل المشكلة الشائكة بالفعل أكثر صعوبة".وأوضح أن "برنامج الصواريخ السعودي القوي سيقدم تحديات جديدة لتقييد برامج الصواريخ الأخرى في المنطقة". وتابع "لنأخذ مثالاً واحدًا فقط، سيكون من الصعب تقييد الصواريخ الإيرانية، التي تمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، في المستقبل دون قيود موازية على برنامج الصواريخ السعودي".ووفقا للمصادر، فإن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية.وكانت "CNN" قد نشرت تقريرا أمس الخميس، مدعوما بصور من الأقمار الصناعية، جاء فيه أن وكالات الاستخبارات الأمريكية قيمت أن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.وحسب تقرير الشبكة الأمريكية، كانت السعودية تشتري صواريخ باليستية من الصين في الماضي لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن، ولكن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تشير إلى أن المملكة تقوم حاليا بتصنيعها على أراضيها في موقع واحد على الأقل.وأكدت الشبكة أنه بذلك "تواجه الإدارة الأمريكية الآن أسئلة ملحة بشكل متزايد حول ما إذا كان التقدم السعودي في مجال الصواريخ الباليستية يمكن أن يغير بشكل كبير ديناميكيات القوة الإقليمية ويعقد الجهود لتوسيع شروط الاتفاق النووي مع إيران ليشمل قيودًا على تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها، وهو هدف تشترك فيه الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ودول الخليج".وقال خبراء للشبكة إن "إيران والسعودية عدوان لدودان ومن غير المرجح أن توافق طهران على التوقف عن صنع الصواريخ الباليستية إذا بدأت السعودية في تصنيع صواريخها".بينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على التقرير، إن "البلدين شريكان استراتيجيان شاملان (…) وحافظا على تعاون ودي في كل المجالات، بما في ذلك مجال التجارة العسكرية".وأكد أن "مثل هذا التعاون لا ينتهك أي قانون دولي ولا ينطوي على انتشار أسلحة الدمار الشامل".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/نشرت-صورا-لهاشبكة-أمريكية-السعودية-تبني-صواريخ-باليستية-بمساعدة-الصين-1054490808.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050168215_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_928bcba04d450ccc952aa2bb11f3fef6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إيران

بماذا تفكر واشنطن بعد اتجاه السعودية لتصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين

08:07 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 08:12 GMT 24.12.2021)
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشطن، الولايات المتحدة 11 مارس 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشطن، الولايات المتحدة 11 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / TOM BRENNER
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تستعد للرد على عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين الصين والمملكة العربية السعودية.
ونقلت شبكة "CNN"، عن خبير السياسة النووية والأسلحة في معهد كارنيغي للسلام أنكيت باندا، قوله إنه "في العادة، كانت الولايات المتحدة ستضغط على المملكة العربية السعودية لعدم متابعة هذه القدرات".
وأضاف أنه "بالنظر إلى الوضع الحالي للمفاوضات مع إيران، يمكن لبرنامج الصواريخ السعودي أن يجعل المشكلة الشائكة بالفعل أكثر صعوبة".
وأوضح أن "برنامج الصواريخ السعودي القوي سيقدم تحديات جديدة لتقييد برامج الصواريخ الأخرى في المنطقة".
وتابع "لنأخذ مثالاً واحدًا فقط، سيكون من الصعب تقييد الصواريخ الإيرانية، التي تمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، في المستقبل دون قيود موازية على برنامج الصواريخ السعودي".

وفي السياق، نقلت "CNN"، عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقا للمصادر، فإن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
نشرت صورا لها... شبكة أمريكية: السعودية تبني صواريخ باليستية بمساعدة الصين
أمس, 13:52 GMT
وكانت "CNN" قد نشرت تقريرا أمس الخميس، مدعوما بصور من الأقمار الصناعية، جاء فيه أن وكالات الاستخبارات الأمريكية قيمت أن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.
وحسب تقرير الشبكة الأمريكية، كانت السعودية تشتري صواريخ باليستية من الصين في الماضي لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن، ولكن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تشير إلى أن المملكة تقوم حاليا بتصنيعها على أراضيها في موقع واحد على الأقل.
وأكدت الشبكة أنه بذلك "تواجه الإدارة الأمريكية الآن أسئلة ملحة بشكل متزايد حول ما إذا كان التقدم السعودي في مجال الصواريخ الباليستية يمكن أن يغير بشكل كبير ديناميكيات القوة الإقليمية ويعقد الجهود لتوسيع شروط الاتفاق النووي مع إيران ليشمل قيودًا على تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها، وهو هدف تشترك فيه الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ودول الخليج".
وقال خبراء للشبكة إن "إيران والسعودية عدوان لدودان ومن غير المرجح أن توافق طهران على التوقف عن صنع الصواريخ الباليستية إذا بدأت السعودية في تصنيع صواريخها".
بينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على التقرير، إن "البلدين شريكان استراتيجيان شاملان (…) وحافظا على تعاون ودي في كل المجالات، بما في ذلك مجال التجارة العسكرية".
وأكد أن "مثل هذا التعاون لا ينتهك أي قانون دولي ولا ينطوي على انتشار أسلحة الدمار الشامل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:28 GMTمسؤول إيراني: دول غير أمريكا متورطة في اغتيال سليماني وسنقدم الملف إلى محاكم دولية
09:24 GMTنوفاك يتوقع ارتفاع إنتاج النفط في روسيا إلى 550 مليون طن
09:17 GMTمسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران
09:14 GMTضابط مخابرات: سيناريو "الخوذ البيضاء" في سوريا قد يحصل في أوكرانيا
09:12 GMTاليابان: لن نرسل وفدا حكوميا إلى أولمبياد بكين 2022
09:05 GMTطبيبة جلدية تشرح أسباب الشيب المبكر
08:59 GMTإيران تتخذ خطوة جديدة بشأن إعادة العلاقات مع السعودية
08:51 GMT"العمل العراقية" تتوعد مخالفي تشغيل العمالة الأجنبية بإجراءات مشددة
08:46 GMTضابط مخابرات سابق: مرتزقة وعسكريون بريطانيون يتواجدون في أوكرانيا لبناء قاعدة عسكرية
08:44 GMTأفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... صورة
08:30 GMTإعلام: جائحة كورونا رفعت أعداد الأسر الفقيرة في إسرائيل
08:21 GMT"البترول المصرية": "إيني" الإيطالية تستثمر مليار دولار للتنقيب عن النفط في خليج السويس
08:15 GMTهل كنت تتوقع أن الببغاوات يمكن أن تسكر أيضا.. والسبب فاكهة المانجو
08:07 GMTبماذا تفكر واشنطن بعد اتجاه السعودية لتصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين
07:49 GMTصحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
07:46 GMTرئيس كوريا الجنوبية يوضح لماذا عفا عن الرئيسة السابقة المحكومة بـ20 عاما؟
07:31 GMTمحكمة تركية تقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة.. والسبب "غولن" و "العمال الكردستاني"
07:26 GMTالمرزوقي: الدولة العميقة من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الرئاسة.. فيديو
07:25 GMTطبيبة نفسية توضح أسباب السير أثناء النوم عند الأطفال
07:08 GMTالإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية