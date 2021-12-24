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https://arabic.sputniknews.com/20211224/تأجيل-مباراة-بيرنلي-وإيفرتون-بسبب-إصابات-كورونا-بين-اللاعبين-1054519343.html
تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين
تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون، المقرر لها الأحد المقبل، بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T11:59+0000
2021-12-24T11:59+0000
الدوري الإنجليزي
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وقالت الرابطة في بيان لها، اليوم، إنها وافقت على طلب إيفرتون بتأجيل مباراته خارج أرضه أمام بيرنلي، بسبب ظهور حالات عدوى بفيروس كورونا في صفوفه إلى جانب بعض الإصابات أيضا.وأوضحت الرابطة أن "مجلس الإدارة خلص إلى أن نادي إيفرتون لن يتمكن من خوض المباراة مطلع الأسبوع المقبل لعدم توفر العدد المطلوب من اللاعبين بسبب حالات العدوى بكوفيد-19 والإصابات".وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس، تأجيل مباراتين، بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدة في بيان لها أنه تم تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد ومباراة ولفرهامبتون واندرارز مع واتفورد المقررتين في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى موعد لاحق.وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي، أن قرار التأجيل جاء بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقي واتفورد وليدز، بحسب وكالة "رويترز".وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، أكدت يوم الاثنين الماضي، أنها أجرت عددا قياسيا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال الجولة الأخيرة من المسابقة.وقالت الرابطة في بيان، إنها خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، أجرت 12345 اختبارا، لترتفع بذلك الاختبارات بمقدار ثلاثة أضعاف أو أكثر عن الأسبوع السابق والتي قدرت بـ 3805 اختبارات.وأسفرت الاختبارات عن الكشف عن 90 حالة إصابة بكوفيد-19 بين اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في الفرق، وهو ما يزيد عن ضعف العدد المعلن في الأسبوع السابق 42 حالة.وأشار البيان إلى أن أكثر من 90 في المائة من اللاعبين والأجهزة الفنية والعالمين في الفرق حصل على لقاح كورونا.وكان مسؤولو الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعا افتراضيا اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، حيث صوتت غالبية الأندية على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/كورونا-يفتك-بالدوري-الإنجليزي-اقتراب-الإصابات-من-100-خلال-أسبوع-1054391101.html
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الدوري الإنجليزي

تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين

11:59 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Jason Cairnduffإيفرتون أمام بيرنلي
إيفرتون أمام بيرنلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Jason Cairnduff
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون، المقرر لها الأحد المقبل، بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين.
وقالت الرابطة في بيان لها، اليوم، إنها وافقت على طلب إيفرتون بتأجيل مباراته خارج أرضه أمام بيرنلي، بسبب ظهور حالات عدوى بفيروس كورونا في صفوفه إلى جانب بعض الإصابات أيضا.
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وأوضحت الرابطة أن "مجلس الإدارة خلص إلى أن نادي إيفرتون لن يتمكن من خوض المباراة مطلع الأسبوع المقبل لعدم توفر العدد المطلوب من اللاعبين بسبب حالات العدوى بكوفيد-19 والإصابات".
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس، تأجيل مباراتين، بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدة في بيان لها أنه تم تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد ومباراة ولفرهامبتون واندرارز مع واتفورد المقررتين في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى موعد لاحق.
وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي، أن قرار التأجيل جاء بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقي واتفورد وليدز، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، أكدت يوم الاثنين الماضي، أنها أجرت عددا قياسيا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال الجولة الأخيرة من المسابقة.
وقالت الرابطة في بيان، إنها خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، أجرت 12345 اختبارا، لترتفع بذلك الاختبارات بمقدار ثلاثة أضعاف أو أكثر عن الأسبوع السابق والتي قدرت بـ 3805 اختبارات.
وأسفرت الاختبارات عن الكشف عن 90 حالة إصابة بكوفيد-19 بين اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في الفرق، وهو ما يزيد عن ضعف العدد المعلن في الأسبوع السابق 42 حالة.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 90 في المائة من اللاعبين والأجهزة الفنية والعالمين في الفرق حصل على لقاح كورونا.
وكان مسؤولو الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعا افتراضيا اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، حيث صوتت غالبية الأندية على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".
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