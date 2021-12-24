https://arabic.sputniknews.com/20211224/تحطم-ثالث-مركب-مهاجرين-في-اليونان-خلال-أيام-ومقتل-اثنين-وإنقاذ-57-شخصا-1054532701.html

تحطم ثالث مركب مهاجرين في اليونان خلال أيام ومقتل اثنين وإنقاذ 57 شخصا

تحطم ثالث مركب مهاجرين في اليونان خلال أيام ومقتل اثنين وإنقاذ 57 شخصا

لقي شخصين على الأقل، اليوم الجمعة، حتفهما وتم إنقاذ 57 آخرين عندما انقلب مركب كان يقلهم قبالة جزيرة باروس اليونانية في وسط بحر إيجه يوم الجمعة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T22:50+0000

2021-12-24T22:50+0000

2021-12-24T22:50+0000

اليونان

مهاجرين

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وقال خفر السواحل اليوناني إنه تم إرسال طائرات وسفن إلى المنطقة، بحسب رويترز.وقالت وكالة أثينا للأنباء، وهي وكالة يونانية شبه رسمية، إن 80 شخصا كانوا فيما يعتقد على متن المركب الذي وصفته بأنه مركب شراعي. وأضافت أن ظروف انقلاب المركب غير معروفة إلى الآن.وسارعت السلطات بإجراء عملية بحث وإنقاذ شمال غربي جزيرة باروس بعد ما يعتقد أنه ثالث حادث تحطم سفينة تقل مهاجرين في المياه اليونانية هذا الأسبوع.وفي وقت سابق قالت السلطات اليونانية إنها انتشلت 11 جثة من موقع حادث تحطم مركب شراعي آخر غرق وهو يقل مهاجرين قبالة جزيرة غير مأهولة في جنوب اليونان أمس الخميس. وأنقذت السلطات اليونانية 90 شخصا آخرين.وخلال الليل بين يومي الثلاثاء والأربعاء غرق مركب يعتقد أنه كان يقل من يصل عددهم إلى 50 مهاجرا قبالة جزيرة فوليجاندروس ويُخشى أن يكون العشرات لقوا حتفهم.وتشكل اليونان إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية إلى جزر قريبة من الساحل التركي.وانخفض عدد المهاجرين بشدة منذ 2016 بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/غرق-قارب-يحمل-مهاجرين-عرب-قبالة-سواحل-اليونان-1054439377.html

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اليونان, مهاجرين