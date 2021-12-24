تحقيق: رئيس غامبيا السابق مسؤول عن‭ ‬جرائم قتل واغتصاب وتعذيب خلال حكمه الذي استمر 22 عاما

وقالت اللجنة -المستقلة- التي تشكلت بعد أن غادر جامع البلاد إلى المنفى في غينيا الاستوائية إن "جامع وأتباعه، بمن فيهم أفراد فرقة اغتيالات، مسؤولون عن 44 جريمة محددة ضد صحفيين وجنود سابقين ومعارضين سياسيين ومدنيين".وأوصت اللجنة في تقريرها الذي جاء بعد تحقيق شامل استمر ثلاث سنوات في انتهاكات عهد جامع استنادا إلى أقوال مئات الشهود بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، بحسب رويترز.وسُلم تقرير اللجنة، إلى الرئيس أداما بارو في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه لم ينشر إلا اليوم.يشار إلى جامع -الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 1994- رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التي أجريت في 2016.وتعد جمهورية غامبيا إحدى دول الغرب الافريقي تسكنها أغلبية مسلمة، وهي أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة افريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر غامبيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي.
كشف تقرير للجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في غامبيا، اليوم الجمعة، أن رئيس البلاد السابق، يحيى جامع، مسؤول عن سلسلة من أعمال قتل وتعذيب واغتصاب خلال حكمه الذي استمر 22 عاما.
وقالت اللجنة -المستقلة- التي تشكلت بعد أن غادر جامع البلاد إلى المنفى في غينيا الاستوائية إن "جامع وأتباعه، بمن فيهم أفراد فرقة اغتيالات، مسؤولون عن 44 جريمة محددة ضد صحفيين وجنود سابقين ومعارضين سياسيين ومدنيين".
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي جاء بعد تحقيق شامل استمر ثلاث سنوات في انتهاكات عهد جامع استنادا إلى أقوال مئات الشهود بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، بحسب رويترز.
وسُلم تقرير اللجنة، إلى الرئيس أداما بارو في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه لم ينشر إلا اليوم.
يشار إلى جامع -الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 1994- رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التي أجريت في 2016.
وتعد جمهورية غامبيا إحدى دول الغرب الافريقي تسكنها أغلبية مسلمة، وهي أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة افريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر غامبيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي.