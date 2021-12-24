https://arabic.sputniknews.com/20211224/تراتيل-الميلاد-تصدح-بأناشيد-الوطن-في-كنيسة-مار-جرجس-شرقي-سوريا-1054524394.html

تراتيل الميلاد تصدح بأناشيد الوطن في كنيسة مار جرجس شرقي سوريا

تراتيل الميلاد تصدح بأناشيد الوطن في كنيسة مار جرجس شرقي سوريا

صدحت أصوات أعضاء جوقة "مار أفرام السرياني" في كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس بالتراتيل الدينية والوطنية، وبكل لغات مكونات الجزيرة السورية، معلنة الأفراح... 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T14:03+0000

2021-12-24T14:03+0000

2021-12-24T15:00+0000

العالم العربي

عيد الميلاد

سوريا

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في هذه البقعة الحزينة من الأراضي السورية، حيث تتقابل جيوش محتلة تنهب ثرواتها وتتفنن في محاولات تفتيتها، وأخرى حليفة تحاول لملمة جراح الجغرافية وإنقاذها من براثن التشظي، أقامت جوقة الكنيسة ريسيتالا غنائي بمناسبة عيد الميلاد تضمن ترانيم ميلادية وأغاني وطنية تعبر عن الحب والسلام والتمسك بالوطن.وقال كاهن كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس في الحسكة، القس كبرائيل خاجو، لمراسل "سبوتنيك": أجواء عيد الميلاد هي للفرح والمحبة فهو عيد الفرح وعيد السلام وخلال سنوات الحرب في سوريا كان أملنا ورجاءنا أن تتخلص سوريا من معاناتها وآلامها لتعود كما كانت، فالآلام هي طريق إلى الفرح بعد تجاوز الصعوبات وقساوة الحرب، الأمل قائم دائما، وسوريا بحاجة للسلام.وتابع خاجو، إننا في غمرة الأفراح نتحدى كل الصعاب ونرنم لوليد المغارة، وإننا كأبناء سورية نعيش الفرح ونعطي الفرح والسلام لمن يريدون السلام، ونصلي لوليد المغارة ليبعد الشر عن سورية وشعبها، وينصر جيشها ويعم الأمن والاستقرار في ربوعها.وبدورها لفتت مديرة جوقة "مار أفرام السرياني"، ليدي عسكر، في تصريح لــ"سبوتنيك"، إلى أن الجوقة وجهت رسائل محبة وسلام بتقديمها ترانيم ميلادية بجميع لغات الجزيرة السورية العربية والسريانية والأرمنية والآشورية والكلدانية، إضافة إلى الإنكليزية والتي حملت رسائل محبة وسلام وفرح للعالم وسورية بعد المحن والصعوبات التي تعرضت لها على مدار السنوات الماضية، كما قدمت الجوقة أغاني وطنية أكدت على حب الوطن والتمسك به.وأعرب المشاركون في الريسيتالا والحاضرون عن ثقتهم بأبناء سورية وقائدها وجيشها لتجاوز كل الصعاب والقضاء على كل ما يهددهم ويزعزع استقرارهم، لافتين إلى أن الاحتفال بالأعياد ونشر الفرح والسلام ليعرف العالم أن سورية ستبقى الحضارة والتاريخ وبلد التآخي والسلام رغم وجود الاحتلال وما يمارسه من انتهاكات لتبقى المنطقة في حالة عدم استقرار.وتعيش محافظة الحسكة السورية هذا العام كما الأعوام الماضية احتفالات وتجهيزات خجولة، نتيجة ظروف المحافظة والجزيرة السورية بشكل عام التي ترسخ تحت الاحتلالين الأمريكي والتركي وميليشياتهما، والحصار الاقتصادي الخانق بحق أبنائها بشكل خاص ولكافة المكونات.

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العالم العربي, عيد الميلاد, سوريا