تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/تسجيل-183-حالة-جديدة-بـأوميكرون-في-إسرائيل-ليرتفع-العدد-إلى-527-1054520245.html
تسجيل 183 حالة جديدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل ليرتفع العدد إلى 527
تسجيل 183 حالة جديدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل ليرتفع العدد إلى 527
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون". 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T12:21+0000
2021-12-24T12:21+0000
عالم
إسرائيل
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104505/92/1045059256_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7ce9908b634a86bd7a03dd30272d0260.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص 183 حالة جديدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل، بوصفهم حالات إيجابية للمتحور الجديد.وأكدت القناة العبرية أنه مع تسجيل 183 حالة جديدة بالمتحور، فقد ارتفع عدد الإصابات بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 527 حالة مؤكدة، منهم 351 حالة قادمة من خارج البلاد.وفي سياق متصل، تستعد إسرائيل لتطعيم مواطنيها بجرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط زيادة كبيرة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد.أفادت القناة "12" الإسرائيلية، أول أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، مضيفة أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إسرائيل-تدرج-أمريكا-ودولة-عربية-ثانية-ضمن-قائمة-الدول-الحمراء-بسبب-أوميكرون-1054361373.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104505/92/1045059256_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_a122376a01a4ab9ae45516e123c496df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عالم, إسرائيل, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

تسجيل 183 حالة جديدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل ليرتفع العدد إلى 527

12:21 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Amir Cohenرجال اليهود الأرثوذوكس يدفعون عربات أثناء مرورهم على خلفية لوحات إعلانية تحث الناس على البقاء في منازلهم والالتزام بالاجراءات الحكومية لمنع تفشي مرض فيروس التاجي (COVID-19) في أشدود، إسرائيل، 1 أبريل 2020.
رجال اليهود الأرثوذوكس يدفعون عربات أثناء مرورهم على خلفية لوحات إعلانية تحث الناس على البقاء في منازلهم والالتزام بالاجراءات الحكومية لمنع تفشي مرض فيروس التاجي (COVID-19) في أشدود، إسرائيل، 1 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Amir Cohen
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص 183 حالة جديدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل، بوصفهم حالات إيجابية للمتحور الجديد.
وأكدت القناة العبرية أنه مع تسجيل 183 حالة جديدة بالمتحور، فقد ارتفع عدد الإصابات بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 527 حالة مؤكدة، منهم 351 حالة قادمة من خارج البلاد.
وفي سياق متصل، تستعد إسرائيل لتطعيم مواطنيها بجرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط زيادة كبيرة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
إسرائيل تدرج أمريكا ودولة عربية ثانية ضمن قائمة الدول الحمراء بسبب أوميكرون
20 ديسمبر, 08:22 GMT
أفادت القناة "12" الإسرائيلية، أول أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، مضيفة أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.
وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:31 GMTاللبنانيون يحيون العيد هذا العام "بتقشّف" على وقع الأزمة الاقتصادية
12:21 GMTتسجيل 183 حالة جديدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل ليرتفع العدد إلى 527
12:20 GMTالنفط ينزل بفعل تراجع التداول في عطلة عيد الميلاد والأنظار نحو اجتماع "أوبك+"
12:16 GMTالطوائف المسيحية تبدأ احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم... فيديو
12:09 GMTمنافس للبشر... طباخ آلي يمكنه تحضير آلاف الأطباق بدقة عالية قريبا في الأسواق
12:04 GMTمحلل سياسي: الأشهر القادمة ستشهد تطورات ملفتة ومهمة في العلاقات بين السعودية وإيران
11:59 GMTتأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين
11:52 GMTزوجة مؤمن زكريا ترد على شائعات وفاته وتوجه طلبا لسفارة بريطانيا... فيديو
11:50 GMTارتفاع نسبة الغياب بين الطواقم الطبية في بريطانيا بنسبة 38%
11:45 GMTدراسة: غرقت الأرض قبل 66 مليون سنة في الظلام لمدة عامين بعد الاصطدام الكبير
11:35 GMTاليابان تفتح باب تعاون شامل مع تايوان... هل ترد الصين؟
11:26 GMTنفتالي بينيت: سنصنع التاريخ في الجولان
11:23 GMTصنع في القرم: صغير ولكنه خطير
11:23 GMTإثيوبيا: جهة خارجية نعلمها تدفع بالنزاع الحدودي مع السودان ولكننا لن نرد
11:21 GMTقادمة من الإمارات.... حريق هائل في سفينة بإيران استمر لساعات
11:12 GMTالصحة السعودية تحدد نوع جرعة لقاح كورونا للأطفال
11:05 GMTللمرة الثالثة.. "النقد الدولي" يعلن تمديد "التمويل الطارئ" 18 شهرا
11:04 GMTصحيفة تركية تدعو قيادة بلادها إلى توخي الحذر من الوضع بين روسيا وأوكرانيا
11:03 GMTكيف يؤثر التوتر على صحة البشرة
10:58 GMTجنرال إسرائيلي سابق: مواجهة إيران الآن أفضل من الغد