تسجيل 183 حالة جديدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل ليرتفع العدد إلى 527

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص 183 حالة جديدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل، بوصفهم حالات إيجابية للمتحور الجديد.وأكدت القناة العبرية أنه مع تسجيل 183 حالة جديدة بالمتحور، فقد ارتفع عدد الإصابات بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 527 حالة مؤكدة، منهم 351 حالة قادمة من خارج البلاد.وفي سياق متصل، تستعد إسرائيل لتطعيم مواطنيها بجرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط زيادة كبيرة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد.أفادت القناة "12" الإسرائيلية، أول أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، مضيفة أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).
أفادت القناة "12" الإسرائيلية، أول أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، مضيفة أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.
وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).