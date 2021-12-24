https://arabic.sputniknews.com/20211224/تسلا-تلغي-ألعاب-الفيديو-داخل-سياراتها-أثناء-القيادة-1054525840.html

‏"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها أثناء القيادة

‏"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها أثناء القيادة

أصدرت شركة "تسلا" قرارا بإلغاء ألعاب الفيديو داخل سياراتها الكهربائية.‏ 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T14:51+0000

2021-12-24T14:51+0000

2021-12-24T14:51+0000

مجتمع

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أعلنت عن ذلك الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا، أمس الخميس، وفقا لموقع "ذا فيرج".وقالت الإدارة في بيان لها إن شركة "تسلا" أبلغتها بأنها ستغير الميزة، مشددة على أن "قانون سلامة المركبات يحظر على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة، بما في ذلك التقنيات التي تصرف انتباه السائقين عن القيادة بأمان".وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم إلغاء ألعاب الفيديو داخل سيارات "تسلا" ضمن تحديث ستطرحه لبرنامج "باسنجر بلاي".وجاء قرار "تسلا" بإلغاء ممارسة ألعاب الفيديو داخل سياراتها بعدما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة النقل عن إجرائها تحقيقا في الميزة، يشمل تقييم أكثر من نصف مليون سيارة.وكانت "تسلا" قد اكتفت بوضع زر على شاشتها الداخلية داخل سياراتها، يطلب فيه التأكيد على أن اللاعب المشارك "راكب" لكي تجيز له اللعب، لكن أكد المدير التنفيذي لمركز أمان السيارات، أنه "لا شيء يمنع السائق حقا من الضغط على الزر والبدء في اللعب أثناء القيادة".وتعرضت شركة "تسلا" في السابق لتحقيق بشأن ميزة "السائق الآلي" الخاصة بها، بعد وقوع حوادث تصادم لسياراتها بسيارات الطوارئ المتوقفة.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/التحقيق-مع-تسلا-بعد-تقارير-عن-سماحها-بتشغيل-ألعاب-الفيديو-أثناء-القيادة--1054500812.html

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