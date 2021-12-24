تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/تسلا-تلغي-ألعاب-الفيديو-داخل-سياراتها-أثناء-القيادة-1054525840.html
‏"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها أثناء القيادة
‏"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها أثناء القيادة
أصدرت شركة "تسلا" قرارا بإلغاء ألعاب الفيديو داخل سياراتها الكهربائية.‏ 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T14:51+0000
2021-12-24T14:51+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054525772_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c156ebeea79501bfadc677730c0996cb.jpg
أعلنت عن ذلك الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا، أمس الخميس، وفقا لموقع "ذا فيرج".وقالت الإدارة في بيان لها إن شركة "تسلا" أبلغتها بأنها ستغير الميزة، مشددة على أن "قانون سلامة المركبات يحظر على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة، بما في ذلك التقنيات التي تصرف انتباه السائقين عن القيادة بأمان".وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم إلغاء ألعاب الفيديو داخل سيارات "تسلا" ضمن تحديث ستطرحه لبرنامج "باسنجر بلاي".وجاء قرار "تسلا" بإلغاء ممارسة ألعاب الفيديو داخل سياراتها بعدما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة النقل عن إجرائها تحقيقا في الميزة، يشمل تقييم أكثر من نصف مليون سيارة.وكانت "تسلا" قد اكتفت بوضع زر على شاشتها الداخلية داخل سياراتها، يطلب فيه التأكيد على أن اللاعب المشارك "راكب" لكي تجيز له اللعب، لكن أكد المدير التنفيذي لمركز أمان السيارات، أنه "لا شيء يمنع السائق حقا من الضغط على الزر والبدء في اللعب أثناء القيادة".وتعرضت شركة "تسلا" في السابق لتحقيق بشأن ميزة "السائق الآلي" الخاصة بها، بعد وقوع حوادث تصادم لسياراتها بسيارات الطوارئ المتوقفة.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/التحقيق-مع-تسلا-بعد-تقارير-عن-سماحها-بتشغيل-ألعاب-الفيديو-أثناء-القيادة--1054500812.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054525772_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb48a5324665fe4adf50b94f6b41bed1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

‏"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها أثناء القيادة

14:51 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Tingshu Wangشعار شركة "تسلا"
شعار شركة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
شعار شركة "تسلا"
© REUTERS / Tingshu Wang
تابعنا عبر
أصدرت شركة "تسلا" قرارا بإلغاء ألعاب الفيديو داخل سياراتها الكهربائية.‏
أعلنت عن ذلك الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا، أمس الخميس، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وقالت الإدارة في بيان لها إن شركة "تسلا" أبلغتها بأنها ستغير الميزة، مشددة على أن "قانون سلامة المركبات يحظر على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة، بما في ذلك التقنيات التي تصرف انتباه السائقين عن القيادة بأمان".
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، يشاهد مقطعا من لعبة فيديو في سيارة تسلا موديل 3 خلال مؤتمر ألعاب في لوس أنجلوس، يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
التحقيق مع "تسلا" بعد تقارير عن سماحها بتشغيل ألعاب الفيديو أثناء القيادة
أمس, 18:22 GMT
وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم إلغاء ألعاب الفيديو داخل سيارات "تسلا" ضمن تحديث ستطرحه لبرنامج "باسنجر بلاي".
وجاء قرار "تسلا" بإلغاء ممارسة ألعاب الفيديو داخل سياراتها بعدما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة النقل عن إجرائها تحقيقا في الميزة، يشمل تقييم أكثر من نصف مليون سيارة.
وكانت "تسلا" قد اكتفت بوضع زر على شاشتها الداخلية داخل سياراتها، يطلب فيه التأكيد على أن اللاعب المشارك "راكب" لكي تجيز له اللعب، لكن أكد المدير التنفيذي لمركز أمان السيارات، أنه "لا شيء يمنع السائق حقا من الضغط على الزر والبدء في اللعب أثناء القيادة".
وتعرضت شركة "تسلا" في السابق لتحقيق بشأن ميزة "السائق الآلي" الخاصة بها، بعد وقوع حوادث تصادم لسياراتها بسيارات الطوارئ المتوقفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:33 GMTإيقاف مذيعة عمانية بعد مقابلة مع عضو في مجلس الشورى يثير غضبا بالسلطنة
15:19 GMTمشاورات ليبية حول ثلاثة سيناريوهات... من بينها تولي باشاغا رئاسة الحكومة وعودة عقيلة للبرلمان
15:17 GMTأمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021
15:14 GMTالتحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب
15:08 GMTالبحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا
15:04 GMTالمغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا
15:02 GMTإغلاق مطعم ياباني في "إكسبو دبي" بسبب كورونا
15:01 GMTالمجلس الرئاسي الليبي: متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت متزامن
14:53 GMTوزير خارجية إيران: السعودية ستمنح تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين... تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
14:51 GMT‏"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها أثناء القيادة
14:51 GMTرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يزور "إكسبو 2020"
14:41 GMTمجلس النواب الليبي يدعو لعقد جلسة رسمية لمناقشة ملامح المرحلة السياسية المقبلة
14:22 GMTالسر وراء صمت ترامب لمدة 187 دقيقة بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير
14:18 GMTعالمة فلك تكشف موعد ابتلاع الشمس للكواكب المجاورة
14:03 GMTبوتين يعلن عن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية..فيديو
14:03 GMTتراتيل الميلاد تصدح بأناشيد الوطن في كنيسة مار جرجس شرقي سوريا
14:02 GMTعلامة مألوفة على الوجه تدل على الموت المبكر
13:51 GMTغانتس: آمل أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق تطبيع
13:49 GMTوزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل "التطبيع" بين بلاده والسعودية وإندونيسيا
13:43 GMTسريلانكا تتفادى العقوبات الأمريكية بالشاي: تصدره لإيران مقابل النفط