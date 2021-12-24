https://arabic.sputniknews.com/20211224/جنرال-إسرائيلي-سابق-مواجهة-إيران-الآن-أفضل-من-الغد-1054517076.html

جنرال إسرائيلي سابق: مواجهة إيران الآن أفضل من الغد

جنرال إسرائيلي سابق: مواجهة إيران الآن أفضل من الغد

حذر جنرال إسرائيلي سابق من التأخير في مواجهة إيران عسكريا، بدعوى أن الوقت الآن يسمح، مقارنة بالغد. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T10:58+0000

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2021-12-24T10:58+0000

عالم

إسرائيل

إيران

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أجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقابلة مع الجنرال يعقوب عميدرور، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يتوقع اقتراب مواجهة قواته العسكرية ضد إيران أكثر من أي وقت مضى، بدعوى أن إيران دولة عدوانية وغير مسؤولة.ونادى الجنرال الإسرائيلي بالحرب ضد إيران، قبل أن تمتلك السلاح النووي، وقتها لن تتمكن إسرائيل من مواجهتها، نتيجة لصعوبة الأمر آنذاك، وهو ما صرح به على خلفية استئناف مباحثات في العاصمة النمساوية، فيينا، والخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) وافق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران.وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الكنيست وافق على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمليارات الشواكل، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.وأكدت أن لجنة المالية في الكنيست صادقت، أمس، على ميزانية سرية إضافية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأكثر من 7.387 مليارات شيكل، وهي الميزانية التي جاءت الموافقة عليها بعد ماراثون برلماني استمر 8 ساعات متواصلة.للمزيد: مسؤول أمني إسرائيلي: لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات ضد إيرانوأوضحت الصحيفة العبرية أنه يفترض زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي بما يزيد عن 7.3 مليارات شواكل، عن الميزانية الرسمية أو الميزانية العامة للدولة، التي تم التصديق عليها قبل شهرين، وهي ميزانية تم تخصيصها بهدف الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت برئاسة نفتالي بينيت، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، استعدادا للخيار العسكري ضد إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-يدعو-بلاده-لمهاجة-إيران-دون-أي-تأخير-1053835620.html

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عالم, إسرائيل, إيران