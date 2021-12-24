https://arabic.sputniknews.com/20211224/خبير-أوروبي-أمريكا-تحاول-ابتزاز-أوروبا-وروسيا-لاعتبارات-اقتصادية-وسياسية--1054523059.html

خبير أوروبي: أمريكا تحاول ابتزاز أوروبا وروسيا لاعتبارات اقتصادية وسياسية

خبير أوروبي: أمريكا تحاول ابتزاز أوروبا وروسيا لاعتبارات اقتصادية وسياسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي سنوي كبير، رفض موسكو استمرار امتداد حلف الناتو شرقا مع تحذيره من عملية عسكرية أوكرانية... 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T13:22+0000

2021-12-24T13:22+0000

2021-12-24T13:22+0000

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حول العالم

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خبير أوروبي: أمريكا تحاول ابتزاز أوروبا وروسيا لاعتبارات اقتصادية وسياسية خبير أوروبي: أمريكا تحاول ابتزاز أوروبا وروسيا لاعتبارات اقتصادية وسياسية

يقول منسق العلاقات العربية الألمانية السابق في البرلمان الألماني عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:ويعتقد الشامي أن كل هذا إذا أضفنا له المناورات العسكرية التي جرت منذ أسابيع قليلة في البحر الأسود والتي كانت استعراض للقوى وتحدي واضح جدا لموسكو، نستطيع بهذا السياق أن نفهم الموقف الروسي، وهذا الخوف الروسي فعلا من أن تتحول كل هذه التحركات وكل هذا الكم من الضغوطات باتجاه التصعيد العسكري على الحدود الروسية، وهذا يبرر الخوف الروسي، وهذا يسبب الحذر أن تصل الأمور إلى مواجهة عسكرية وخصوصا في أوكرانيا هذه المنطقة الحساسة جدا والتي إلى حد ما يمكن أن تنفجر من داخل أو حتى على الحدود الروسية في أي وقت.وينوه الشامي إلى أن أوروبا لا تريد الدخول، أو تحاول بشكل أو بآخر فرملة الدفع أو أي انفجار عسكري أو مواجهة مسلحة مع روسيا، لأن الأمر سوف ينعكس بشكل سلبي وبشكل سيء جدا على القارة الأوروبية، خصوصا بأن هذه المعركة ستجري في حديقتها الخلفية، أمريكا تدفع بقوة أيضا باتجاه المواجهة وتفجير صراع بين الأوروبيين وبين روسيا لأهداف مختلفة، منها أولا إضعاف الطرفين خصوصا أن العلاقات الأوروبية الأمريكية أصبحت ندية أكثر منها تكاملية، ولم تعد في ذلك السياق الذي كان موجودا قبل الآن.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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