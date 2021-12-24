خطيب جمعة طهران: الراحل سليماني وفر الأمن لشعوب المنطقة وأرووبا

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، عن خطيب جمعة طهران، أن الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قد وفرّ الأمن لشعوب المنطقة ولدول القارة الأوروبية، من خلال محاربته لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) والإرهاب التكفيري.وذكرت الوكالة أن خطيب جمعة طهران قد أشار خلال خطبته التي حضرها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إنه يجب تحليل نظام التمويل ونظام الدفاع الرادع خلال العقود الأربعة الماضية، بشأن مجال النظام الدفاعي، في هذا العصر، الذي وصفه بـ"المظلم الذي تغذي فيه سياسات أمريكا ومرتزقتها انعدام الأمن والفوضى في المنطقة والعالم، واستطاع النظام الإسلامي تعزيز مستوى الأمن في المنطقة بشكل كبير".ويشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قد اغتيل برفقة أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي العراقي وآخرين، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.وكان نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قد أعلن الأربعاء الماضي، عن تسليم 300 وثيقة حول التحقيق في ملف جريمة اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق، التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، إلى القضاء العراقي.
كشف خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد حسن أبو ترابي فرد، اليوم الجمعة، عن شخصية إيرانية وفرت الأمن لشعوب المنطقة وأوروبا.
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، عن خطيب جمعة طهران، أن الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قد وفرّ الأمن لشعوب المنطقة ولدول القارة الأوروبية، من خلال محاربته لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) والإرهاب التكفيري.
وذكرت الوكالة أن خطيب جمعة طهران قد أشار خلال خطبته التي حضرها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إنه يجب تحليل نظام التمويل ونظام الدفاع الرادع خلال العقود الأربعة الماضية، بشأن مجال النظام الدفاعي، في هذا العصر، الذي وصفه بـ"المظلم الذي تغذي فيه سياسات أمريكا ومرتزقتها انعدام الأمن والفوضى في المنطقة والعالم، واستطاع النظام الإسلامي تعزيز مستوى الأمن في المنطقة بشكل كبير".
ويشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قد اغتيل برفقة أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي العراقي وآخرين، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.