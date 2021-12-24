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https://arabic.sputniknews.com/20211224/دراسة-تكشف-عن-فوائد-صحية-مهمة-من-وراء-منح-الهدايا-1054528987.html
دراسة تكشف عن فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا
دراسة تكشف عن فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا
كشفت دراسة جديدة عن فوائد صحية مهمة يتلقاها من يمنحون الهدايا.‏ 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T16:30+0000
2021-12-24T16:30+0000
مجتمع
منوعات
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وجد العلماء معدو الدراسة أن إعطاء الهدايا يتسبب في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المانحين، كما أنه يحافظ على الشرايين المغذية للقلب في حالة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتشير نتائج البحث المنشور في مجلة "Psychophysiology" التي توصل إليها علماء النفس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن تقديم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للأصدقاء والعائلة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.وقام العلماء بتجنيد 90 طالبا جامعيا، وقاموا بتعريضهم في البداية لموقف مرهق، وهو إخبارهم أن أمامهم دقائق معدودة للتحضير لخطاب كان عليهم إلقاءه أمام الجمهور، وأثناء تنفيذهم للمهمة قام العلماء بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم لدى الطلبة.وبعد تلك الخطوة مباشرة، قيل لنصف الطلاب المشاركين في الدراسة إنه بإمكانهم اختيار بطاقة هدايا وإرسالها إلى أي شخص يريدونه، بالإضافة إلى رسالة بريد إلكتروني توضح سبب اختيارهم لمتلقوها.وكشفت النتائج أن معدل ضربات القلب وضغط الدم انخفض بشكل ملحوظ عندما سُمح للطلاب المرهقين بإرسال هدية إلى أحد أفراد عائلاتهم.وفي تقرير عن نتائج الدراسة، قال الباحثون إن "السلوك الاجتماعي - أو الوهج الدافئ للعطاء - يمكن أن يكون له فوائد عديدة، فبالإضافة إلى تقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم، فإنه يقلل من معدلات الاكتئاب والتوتر".لكن في المقابل، كشفت نفس الدراسة أن ذلك التأثير الإيجابي الصحي القوي لا يشعر به متلقي الهدية نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/في-عيد-الميلاد-هدايا-للأطفال-وفوط-صحية-للأمهات-صور-1054373358.html
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مجتمع, منوعات

دراسة تكشف عن فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا

16:30 GMT 24.12.2021
© Sputnik . Наталья Селиверстова / الذهاب إلى بنك الصورهدايا الكريسماس
هدايا الكريسماس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
هدايا الكريسماس
© Sputnik . Наталья Селиверстова
/
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كشفت دراسة جديدة عن فوائد صحية مهمة يتلقاها من يمنحون الهدايا.‏
وجد العلماء معدو الدراسة أن إعطاء الهدايا يتسبب في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المانحين، كما أنه يحافظ على الشرايين المغذية للقلب في حالة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتشير نتائج البحث المنشور في مجلة "Psychophysiology" التي توصل إليها علماء النفس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن تقديم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للأصدقاء والعائلة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
مبادرات إحياء العيد لمساعدة ودعم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأهاليهم، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
في عيد الميلاد هدايا للأطفال و"فوط صحية" للأمهات...فيديو وصور
20 ديسمبر, 13:47 GMT
وقام العلماء بتجنيد 90 طالبا جامعيا، وقاموا بتعريضهم في البداية لموقف مرهق، وهو إخبارهم أن أمامهم دقائق معدودة للتحضير لخطاب كان عليهم إلقاءه أمام الجمهور، وأثناء تنفيذهم للمهمة قام العلماء بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم لدى الطلبة.
وبعد تلك الخطوة مباشرة، قيل لنصف الطلاب المشاركين في الدراسة إنه بإمكانهم اختيار بطاقة هدايا وإرسالها إلى أي شخص يريدونه، بالإضافة إلى رسالة بريد إلكتروني توضح سبب اختيارهم لمتلقوها.
وكشفت النتائج أن معدل ضربات القلب وضغط الدم انخفض بشكل ملحوظ عندما سُمح للطلاب المرهقين بإرسال هدية إلى أحد أفراد عائلاتهم.
وفي تقرير عن نتائج الدراسة، قال الباحثون إن "السلوك الاجتماعي - أو الوهج الدافئ للعطاء - يمكن أن يكون له فوائد عديدة، فبالإضافة إلى تقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم، فإنه يقلل من معدلات الاكتئاب والتوتر".
لكن في المقابل، كشفت نفس الدراسة أن ذلك التأثير الإيجابي الصحي القوي لا يشعر به متلقي الهدية نفسه.
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