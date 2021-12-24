دراسة تكشف عن فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا

وجد العلماء معدو الدراسة أن إعطاء الهدايا يتسبب في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المانحين، كما أنه يحافظ على الشرايين المغذية للقلب في حالة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتشير نتائج البحث المنشور في مجلة "Psychophysiology" التي توصل إليها علماء النفس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن تقديم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للأصدقاء والعائلة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.وقام العلماء بتجنيد 90 طالبا جامعيا، وقاموا بتعريضهم في البداية لموقف مرهق، وهو إخبارهم أن أمامهم دقائق معدودة للتحضير لخطاب كان عليهم إلقاءه أمام الجمهور، وأثناء تنفيذهم للمهمة قام العلماء بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم لدى الطلبة.وبعد تلك الخطوة مباشرة، قيل لنصف الطلاب المشاركين في الدراسة إنه بإمكانهم اختيار بطاقة هدايا وإرسالها إلى أي شخص يريدونه، بالإضافة إلى رسالة بريد إلكتروني توضح سبب اختيارهم لمتلقوها.وكشفت النتائج أن معدل ضربات القلب وضغط الدم انخفض بشكل ملحوظ عندما سُمح للطلاب المرهقين بإرسال هدية إلى أحد أفراد عائلاتهم.وفي تقرير عن نتائج الدراسة، قال الباحثون إن "السلوك الاجتماعي - أو الوهج الدافئ للعطاء - يمكن أن يكون له فوائد عديدة، فبالإضافة إلى تقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم، فإنه يقلل من معدلات الاكتئاب والتوتر".لكن في المقابل، كشفت نفس الدراسة أن ذلك التأثير الإيجابي الصحي القوي لا يشعر به متلقي الهدية نفسه.
كشفت دراسة جديدة عن فوائد صحية مهمة يتلقاها من يمنحون الهدايا.
وجد العلماء معدو الدراسة أن إعطاء الهدايا يتسبب في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المانحين، كما أنه يحافظ على الشرايين المغذية للقلب في حالة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتشير نتائج البحث المنشور في مجلة "Psychophysiology" التي توصل إليها علماء النفس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن تقديم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للأصدقاء والعائلة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وقام العلماء بتجنيد 90 طالبا جامعيا، وقاموا بتعريضهم في البداية لموقف مرهق، وهو إخبارهم أن أمامهم دقائق معدودة للتحضير لخطاب كان عليهم إلقاءه أمام الجمهور، وأثناء تنفيذهم للمهمة قام العلماء بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم لدى الطلبة.
وبعد تلك الخطوة مباشرة، قيل لنصف الطلاب المشاركين في الدراسة إنه بإمكانهم اختيار بطاقة هدايا وإرسالها إلى أي شخص يريدونه، بالإضافة إلى رسالة بريد إلكتروني توضح سبب اختيارهم لمتلقوها.
وكشفت النتائج أن معدل ضربات القلب وضغط الدم انخفض بشكل ملحوظ عندما سُمح للطلاب المرهقين بإرسال هدية إلى أحد أفراد عائلاتهم.
وفي تقرير عن نتائج الدراسة، قال الباحثون إن "السلوك الاجتماعي - أو الوهج الدافئ للعطاء - يمكن أن يكون له فوائد عديدة، فبالإضافة إلى تقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم، فإنه يقلل من معدلات الاكتئاب والتوتر".
لكن في المقابل، كشفت نفس الدراسة أن ذلك التأثير الإيجابي الصحي القوي لا يشعر به متلقي الهدية نفسه.