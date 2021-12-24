رئيس كوريا الجنوبية يعفو عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد

وقالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن رئيس البلاد مون جيه-إن أصدر عفوا عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد. جاء القرار بعد دعوات كثيرين من الأنصار والسياسيين بحزب سلطة الشعب، وهو حزب محافظ يمثل المعارضة الرئيسية، للعفو عنها قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار.وأصبحت باك البالغة من العمر 69 عاما أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا لكوريا الجنوبية تتم الإطاحة بها من المنصب عندما أيدت المحكمة الدستورية تصويتا للبرلمان في عام 2017 لصالح عزلها فيما يتعلق بفضيحة أدت أيضا لسجن رئيسي شركتين كبيرتين إحداهما سامسونج إلكترونيكس.وأطيح بها بعد إدانتها بالتواطؤ مع صديقة للحصول على عشرات المليارات من الوون من شركات كبرى لمساعدة أسرتها وتمويل مؤسسات غير ربحية تملكها.وأيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في يناير كانون الثاني حكما بسجن باك 20 عاما بتهم فساد مما وضع نهاية للعملية القانونية وأثار لأول مرة احتمال العفو عنها.
وأصبحت باك البالغة من العمر 69 عاما أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا لكوريا الجنوبية تتم الإطاحة بها من المنصب عندما أيدت المحكمة الدستورية تصويتا للبرلمان في عام 2017 لصالح عزلها فيما يتعلق بفضيحة أدت أيضا لسجن رئيسي شركتين كبيرتين إحداهما سامسونج إلكترونيكس.