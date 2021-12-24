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https://arabic.sputniknews.com/20211224/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعفو-عن-الرئيسة-السابقة-باك-جون-هاي-المسجونة-بعد-إدانتها-بالفساد-1054507930.html
رئيس كوريا الجنوبية يعفو عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد
رئيس كوريا الجنوبية يعفو عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها تعتزم إصدار عفو خاص عن الرئيسة السابقة المسجونة بارك غوين هيه، بعد إدانتها بالفساد. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T03:23+0000
2021-12-24T03:24+0000
كوريا الجنوبية
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وقالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن رئيس البلاد مون جيه-إن أصدر عفوا عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد. جاء القرار بعد دعوات كثيرين من الأنصار والسياسيين بحزب سلطة الشعب، وهو حزب محافظ يمثل المعارضة الرئيسية، للعفو عنها قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار.وأصبحت باك البالغة من العمر 69 عاما أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا لكوريا الجنوبية تتم الإطاحة بها من المنصب عندما أيدت المحكمة الدستورية تصويتا للبرلمان في عام 2017 لصالح‭ ‬عزلها فيما يتعلق بفضيحة أدت أيضا لسجن رئيسي شركتين كبيرتين إحداهما سامسونج إلكترونيكس.وأطيح بها بعد إدانتها بالتواطؤ مع صديقة للحصول على عشرات المليارات من الوون من شركات كبرى لمساعدة أسرتها وتمويل مؤسسات غير ربحية تملكها.وأيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في يناير كانون الثاني حكما بسجن باك 20 عاما بتهم فساد مما وضع نهاية للعملية القانونية وأثار لأول مرة احتمال العفو عنها.
https://arabic.sputniknews.com/20180407/تهمة-رئيسة-كوريا-الجنوبية-السابقة-سامسونغ-1031413234.html
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كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يعفو عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد

03:23 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 03:24 GMT 24.12.2021)
© REUTERS / Kim Hong-Jiرئيسة كوريا الجنوبية السابقة بعد الحكم عليها بالسجن 24 عاما
رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بعد الحكم عليها بالسجن 24 عاما - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها تعتزم إصدار عفو خاص عن الرئيسة السابقة المسجونة بارك غوين هيه، بعد إدانتها بالفساد.
وقالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن رئيس البلاد مون جيه-إن أصدر عفوا عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد.
جاء القرار بعد دعوات كثيرين من الأنصار والسياسيين بحزب سلطة الشعب، وهو حزب محافظ يمثل المعارضة الرئيسية، للعفو عنها قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار.
رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بعد الحكم عليها بالسجن 24 عاما - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2018
16 تهمة سجنت رئيسة كوريا الجنوبية... أبرزها رشوة من رئيس سامسونغ
7 أبريل 2018, 16:22 GMT
وأصبحت باك البالغة من العمر 69 عاما أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا لكوريا الجنوبية تتم الإطاحة بها من المنصب عندما أيدت المحكمة الدستورية تصويتا للبرلمان في عام 2017 لصالح‭ ‬عزلها فيما يتعلق بفضيحة أدت أيضا لسجن رئيسي شركتين كبيرتين إحداهما سامسونج إلكترونيكس.
وأطيح بها بعد إدانتها بالتواطؤ مع صديقة للحصول على عشرات المليارات من الوون من شركات كبرى لمساعدة أسرتها وتمويل مؤسسات غير ربحية تملكها.
وأيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في يناير كانون الثاني حكما بسجن باك 20 عاما بتهم فساد مما وضع نهاية للعملية القانونية وأثار لأول مرة احتمال العفو عنها.
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