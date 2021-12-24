تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/رائد-الفضاء-الإماراتي-هزاع-المنصوري-يزور-إكسبو-2020--1054525623.html
رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يزور "إكسبو 2020"
رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يزور "إكسبو 2020"
تجول رائد الفضاء هزاع المنصوري، والذي يعتبر أول إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، بين أقسام وأجنحة إكسبو 2020 دبي، خلال زيارته للمعرض، أمس، حيث قدم... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T14:51+0000
2021-12-24T14:51+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/28/1043002899_0:94:2101:1275_1920x0_80_0_0_d61d07ba899368607132a121c9907a21.jpg
وقال المنصوري : "فكرت في الكثير من الأشياء التي يمكنني القيام بها لتمثيل الدول المختلفة، لكن لا شيء يضاهي اصطحاب أعلامها. فالعلم يمثل تقاليد البلاد وأفكارها... عندما أعيد الأعلام لمختلف الدول والأجنحة، أرى سعادة شعوبها وفخرهم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان".وأضاف: "كانوا سعداء للغاية، وهذا ما يهم... المهمة التي قمت بها وجهت رسالة قوية جدا للجميع، مفادها أن ما حققته الإمارات العربية المتحدة، وما فعلته على متن محطة الفضاء الدولية، هو أمر دولي، يمكن أن يحققه الجميع".وزار المنصوري العديد من الأجنحة، بما فيها الكويت وقطر وفلسطين وعمان ومصر وتونس والصومال وإسرائيل والسودان، وقدم لكل دولة علمها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/28/1043002899_138:0:1961:1367_1920x0_80_0_0_935bcd5a32e152bd0b660144378385c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يزور "إكسبو 2020"

14:51 GMT 24.12.2021
© Sputnik . Sergei Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، سافر إلى الفضاء 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية
هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، سافر إلى الفضاء 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . Sergei Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تجول رائد الفضاء هزاع المنصوري، والذي يعتبر أول إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، بين أقسام وأجنحة إكسبو 2020 دبي، خلال زيارته للمعرض، أمس، حيث قدم العديد من الأعلام الوطنية، التي رافقته خلال مغامرته إلى الفضاء.
وقال المنصوري : "فكرت في الكثير من الأشياء التي يمكنني القيام بها لتمثيل الدول المختلفة، لكن لا شيء يضاهي اصطحاب أعلامها. فالعلم يمثل تقاليد البلاد وأفكارها... عندما أعيد الأعلام لمختلف الدول والأجنحة، أرى سعادة شعوبها وفخرهم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان".
وأضاف: "كانوا سعداء للغاية، وهذا ما يهم... المهمة التي قمت بها وجهت رسالة قوية جدا للجميع، مفادها أن ما حققته الإمارات العربية المتحدة، وما فعلته على متن محطة الفضاء الدولية، هو أمر دولي، يمكن أن يحققه الجميع".
وزار المنصوري العديد من الأجنحة، بما فيها الكويت وقطر وفلسطين وعمان ومصر وتونس والصومال وإسرائيل والسودان، وقدم لكل دولة علمها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:33 GMTإيقاف مذيعة عمانية بعد مقابلة مع عضو في مجلس الشورى يثير غضبا بالسلطنة
15:19 GMTمشاورات ليبية حول ثلاثة سيناريوهات... من بينها تولي باشاغا رئاسة الحكومة وعودة عقيلة للبرلمان
15:17 GMTأمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021
15:14 GMTالتحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب
15:08 GMTالبحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا
15:04 GMTالمغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا
15:02 GMTإغلاق مطعم ياباني في "إكسبو دبي" بسبب كورونا
15:01 GMTالمجلس الرئاسي الليبي: متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت متزامن
14:53 GMTوزير خارجية إيران: السعودية ستمنح تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين... تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
14:51 GMT‏"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها أثناء القيادة
14:51 GMTرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يزور "إكسبو 2020"
14:41 GMTمجلس النواب الليبي يدعو لعقد جلسة رسمية لمناقشة ملامح المرحلة السياسية المقبلة
14:22 GMTالسر وراء صمت ترامب لمدة 187 دقيقة بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير
14:18 GMTعالمة فلك تكشف موعد ابتلاع الشمس للكواكب المجاورة
14:03 GMTبوتين يعلن عن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية..فيديو
14:03 GMTتراتيل الميلاد تصدح بأناشيد الوطن في كنيسة مار جرجس شرقي سوريا
14:02 GMTعلامة مألوفة على الوجه تدل على الموت المبكر
13:51 GMTغانتس: آمل أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق تطبيع
13:49 GMTوزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل "التطبيع" بين بلاده والسعودية وإندونيسيا
13:43 GMTسريلانكا تتفادى العقوبات الأمريكية بالشاي: تصدره لإيران مقابل النفط