رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يزور "إكسبو 2020"

وقال المنصوري : "فكرت في الكثير من الأشياء التي يمكنني القيام بها لتمثيل الدول المختلفة، لكن لا شيء يضاهي اصطحاب أعلامها. فالعلم يمثل تقاليد البلاد وأفكارها... عندما أعيد الأعلام لمختلف الدول والأجنحة، أرى سعادة شعوبها وفخرهم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان".وأضاف: "كانوا سعداء للغاية، وهذا ما يهم... المهمة التي قمت بها وجهت رسالة قوية جدا للجميع، مفادها أن ما حققته الإمارات العربية المتحدة، وما فعلته على متن محطة الفضاء الدولية، هو أمر دولي، يمكن أن يحققه الجميع".وزار المنصوري العديد من الأجنحة، بما فيها الكويت وقطر وفلسطين وعمان ومصر وتونس والصومال وإسرائيل والسودان، وقدم لكل دولة علمها.
تجول رائد الفضاء هزاع المنصوري، والذي يعتبر أول إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، بين أقسام وأجنحة إكسبو 2020 دبي، خلال زيارته للمعرض، أمس، حيث قدم العديد من الأعلام الوطنية، التي رافقته خلال مغامرته إلى الفضاء.
وقال المنصوري : "فكرت في الكثير من الأشياء التي يمكنني القيام بها لتمثيل الدول المختلفة، لكن لا شيء يضاهي اصطحاب أعلامها. فالعلم يمثل تقاليد البلاد وأفكارها... عندما أعيد الأعلام لمختلف الدول والأجنحة، أرى سعادة شعوبها وفخرهم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان".
هزاع المنصوري, رائد الفضاء الإماراتي الأول, زار أمس جناحنا في معرض إكسبو دبي وجلب معه العلم الاسرائيلي 🇮🇱الذي كان صاحبه في رحلته الأولى لمحطة الفضاء الدولية.
أليس هذا أكبر رمز للاحترام المتبادل وللصداقة بين الشعبين الإسرائيلي والإماراتي؟
وأضاف: "كانوا سعداء للغاية، وهذا ما يهم... المهمة التي قمت بها وجهت رسالة قوية جدا للجميع، مفادها أن ما حققته الإمارات العربية المتحدة، وما فعلته على متن محطة الفضاء الدولية، هو أمر دولي، يمكن أن يحققه الجميع".
وزار المنصوري العديد من الأجنحة، بما فيها الكويت وقطر وفلسطين وعمان ومصر وتونس والصومال وإسرائيل والسودان، وقدم لكل دولة علمها.