تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/رغد-صدام-حسين-تبعث-رسالة-إلى-المسيحيين-في-العراق-والعالم-1054530457.html
رغد صدام حسين تبعث رسالة إلى المسيحيين في العراق والعالم
رغد صدام حسين تبعث رسالة إلى المسيحيين في العراق والعالم
بعثت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الجمعة، رسالة إلى كل ‏المسيحيين في العراق والعالم.‏ 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T18:03+0000
2021-12-24T18:03+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104268/42/1042684220_0:278:833:747_1920x0_80_0_0_9ac10d3de963f86e284ab3ad4407d5df.jpg
وكتبت ابنة صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام وأخوتنا المسيحيين في العراق والعالم بخير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، أعادها الله عليكم بالخير والاستقرار".ويحتفل المسيحيون حول العالم بعيد الميلاد "الكريسماس" في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.وكانت رغد صدام حسين هنأت دولة قطر مؤخرا بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني، وذلك بنشرها قصيدة بخط يد والدها الراحل من أسره يمدح فيها الدولة الخليجية وشعبها وأميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وفي شهر فبراير/ شباط 2021، أدلت رغد صدام حسين بحديث مطول مع فضائية "العربية" السعودية، كشفت فيه عن العديد من الأسرار بشأن حياتها ووالدها الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كما أنها دحضت من خلاله العديد من الشائعات التي طالته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104268/42/1042684220_0:200:833:825_1920x0_80_0_0_a5b13d8887210a11e678ddf91a36f545.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العراق اليوم

رغد صدام حسين تبعث رسالة إلى المسيحيين في العراق والعالم

18:03 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / KHALED FAZAA.رغد صدام حسين
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
.رغد صدام حسين
© AFP 2021 / KHALED FAZAA
تابعنا عبر
بعثت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الجمعة، رسالة إلى كل ‏المسيحيين في العراق والعالم.‏
وكتبت ابنة صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام وأخوتنا المسيحيين في العراق والعالم بخير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، أعادها الله عليكم بالخير والاستقرار".
ويحتفل المسيحيون حول العالم بعيد الميلاد "الكريسماس" في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وكانت رغد صدام حسين هنأت دولة قطر مؤخرا بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني، وذلك بنشرها قصيدة بخط يد والدها الراحل من أسره يمدح فيها الدولة الخليجية وشعبها وأميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وفي شهر فبراير/ شباط 2021، أدلت رغد صدام حسين بحديث مطول مع فضائية "العربية" السعودية، كشفت فيه عن العديد من الأسرار بشأن حياتها ووالدها الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كما أنها دحضت من خلاله العديد من الشائعات التي طالته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:27 GMTلأول مرة في العالم... مركبة تسير على الطرق الممهدة وقضبان القطارات في اليابان
18:06 GMTمع ترقب إعلان أول وزيرة في السعودية... ما النسب التي حققتها برامج تمكين المرأة؟
18:03 GMTرغد صدام حسين تبعث رسالة إلى المسيحيين في العراق والعالم
17:34 GMTآبي أحمد بعد انتهاء العملية العسكرية ضد تيغراي: قراراتنا لا تصنعها العاطفة بل تستند إلى فوائد دائمة
16:56 GMTإصابة بطريرك الأرثوذكس بارثولوميو بـ"كوفيد-19"
16:55 GMTبايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أمريكا
16:53 GMTأوليفر كان: بايرن ميونخ ليس مهتما بضم النجم النرويجي هالاند
16:51 GMTاكتشاف إمكانية للحصول على رئة اصطناعية مستوحاة من السحالي
16:42 GMTهواوي تعلن إنتاج أول سيارة كهربائية لمنافسة تسلا
16:30 GMTدراسة تكشف عن فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا
16:26 GMTروسيا تستنكر بشدة تعرض قنصليتها في لفيف الأوكرانية لهجوم
16:22 GMTأردوغان: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 115 مليار دولار
16:11 GMTبريطانيا تقرر منح تأشيرة للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا
16:11 GMT"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... فيديو
16:04 GMT5 دول تصدر بيانا مشتركا حول الانتخابات الليبية
16:04 GMTصابر الرباعي يرفض السخرية من حسن شاكوش... قرار منعه لا يعنيني
16:02 GMTبريطانيا تندد بإطلاق إيران صواريخ باليستية خلال مناورات أجريت "لتحذير إسرائيل"
15:52 GMTتسريب يكشف مخاوف "أمازون" من انتحار موظفيها
15:43 GMTوقفات احتجاجية في المغرب تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل
15:33 GMTإيقاف مذيعة عمانية بعد مقابلة مع عضو في مجلس الشورى يثير غضبا بالسلطنة