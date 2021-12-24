رغد صدام حسين تبعث رسالة إلى المسيحيين في العراق والعالم

وكتبت ابنة صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام وأخوتنا المسيحيين في العراق والعالم بخير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، أعادها الله عليكم بالخير والاستقرار".ويحتفل المسيحيون حول العالم بعيد الميلاد "الكريسماس" في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.وكانت رغد صدام حسين هنأت دولة قطر مؤخرا بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني، وذلك بنشرها قصيدة بخط يد والدها الراحل من أسره يمدح فيها الدولة الخليجية وشعبها وأميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وفي شهر فبراير/ شباط 2021، أدلت رغد صدام حسين بحديث مطول مع فضائية "العربية" السعودية، كشفت فيه عن العديد من الأسرار بشأن حياتها ووالدها الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كما أنها دحضت من خلاله العديد من الشائعات التي طالته.
بعثت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الجمعة، رسالة إلى كل المسيحيين في العراق والعالم.
وكتبت ابنة صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام وأخوتنا المسيحيين في العراق والعالم بخير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، أعادها الله عليكم بالخير والاستقرار".
كل عام وأخوتنا المسيحيين في العراق والعالم بخير بمناسبة اعياد الميلاد المجيد، أعادها الله عليكم بالخير والاستقرار .. pic.twitter.com/VOUkRuGrjX
ويحتفل المسيحيون حول العالم بعيد الميلاد "الكريسماس" في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وكانت رغد صدام حسين هنأت دولة قطر مؤخرا بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني، وذلك بنشرها قصيدة بخط يد والدها الراحل من أسره يمدح فيها الدولة الخليجية وشعبها وأميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وفي شهر فبراير/ شباط 2021، أدلت رغد صدام حسين بحديث مطول مع فضائية "العربية" السعودية، كشفت فيه عن العديد من الأسرار بشأن حياتها ووالدها الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كما أنها دحضت من خلاله العديد من الشائعات التي طالته.