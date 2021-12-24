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روسيا... الإصابات اليومية والوفيات بـ"كورونا" تستمر بالتراجع
روسيا... الإصابات اليومية والوفيات بـ"كورونا" تستمر بالتراجع
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 24 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T10:43+0000
2021-12-24T10:43+0000
روسيا
آخر أخبار كورونا في روسيا
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موسكو - سبوتنيك.وقال مقر عمليات المكافحة، في بيان، "تم تسجيل 24 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 1790 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 7.2 بالمئة من أعداد المصابين)".وبلغ إجمالي الإصابات بـ "كوفيد-19" منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 343 ألف و353حالة.وأشار البيان إلى أن العصمة موسكو تصدرت بعدد الإصابات بـ 2126 إصابة، تليها سان بطرسبرغ بـ 2117 إصابة، ثم مقاطعة موسكو بـ 1270 إصابة.فيما نوه البيان إلى تسجيل 998 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 75 حالة في موسكو، و57 حالة في ضواحي موسكو، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 302 ألف و 269 حالة وفاة.وأكد البيان إلى تعافي 41 ألف و213 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 180 ألف 379 شخصا.وكان الرئيس بوتين، أكد أمس الخميس في سياق مؤتمره الصحفي السنوي، أن نسبة المناعة الجماعية في روسيا تبلغ 59.4 %، وهو رقم غير كاف.وقال: "مستوى (التطعيم) لدينا منخفض، يبلغ 59.4 %... هذا يشمل من أصيبوا بالفيروس ومن تلقوا اللقاح، نحو 70 مليون مواطن تلقوا اللقاح، تلقوا الجرعتين، لكن هذا لا يكفي".وأضاف "نحن بحاجة لمناعة جماعية بنسبة 80 بالمئة، آمل أن نصل إليها في العام القادم، على الأقل نصل إلى هذا المستوى في الربع الأول أو الربع الثاني".
https://arabic.sputniknews.com/20211217/روسيا-تسجل-أدنى-حصيلة-إصابات-يومية-بكورونا-منذ-8-أكتوبر-1054263274.html
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روسيا, آخر أخبار كورونا في روسيا

روسيا... الإصابات اليومية والوفيات بـ"كورونا" تستمر بالتراجع

10:43 GMT 24.12.2021
© Sputnik . Владимир Астапкович / الذهاب إلى بنك الصورالمشفى المؤقت لاستقبال مرضى "كوفيد - 19" في سوكولنيكي في العاصمة موسكو، روسيا 12 أكتوبر 2020
المشفى المؤقت لاستقبال مرضى كوفيد - 19 في سوكولنيكي في العاصمة موسكو، روسيا 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . Владимир Астапкович
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 24 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس انخفاضا مقارنة بيوم أمس حيث سجلت 998 حالة جديدة مقابل 1002 حالة وفاة يوم أمس.
موسكو - سبوتنيك.وقال مقر عمليات المكافحة، في بيان، "تم تسجيل 24 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 1790 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 7.2 بالمئة من أعداد المصابين)".

وبلغ إجمالي الإصابات بـ "كوفيد-19" منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 343 ألف و353حالة.

وأشار البيان إلى أن العصمة موسكو تصدرت بعدد الإصابات بـ 2126 إصابة، تليها سان بطرسبرغ بـ 2117 إصابة، ثم مقاطعة موسكو بـ 1270 إصابة.

فيما نوه البيان إلى تسجيل 998 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 75 حالة في موسكو، و57 حالة في ضواحي موسكو، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 302 ألف و 269 حالة وفاة.

وأكد البيان إلى تعافي 41 ألف و213 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 180 ألف 379 شخصا.

وكان الرئيس بوتين، أكد أمس الخميس في سياق مؤتمره الصحفي السنوي، أن نسبة المناعة الجماعية في روسيا تبلغ 59.4 %، وهو رقم غير كاف.

وقال: "مستوى (التطعيم) لدينا منخفض، يبلغ 59.4 %... هذا يشمل من أصيبوا بالفيروس ومن تلقوا اللقاح، نحو 70 مليون مواطن تلقوا اللقاح، تلقوا الجرعتين، لكن هذا لا يكفي".

وأضاف "نحن بحاجة لمناعة جماعية بنسبة 80 بالمئة، آمل أن نصل إليها في العام القادم، على الأقل نصل إلى هذا المستوى في الربع الأول أو الربع الثاني".
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