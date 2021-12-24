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روسيا: التدريبات اليابانية والأمريكية قرب حدودنا تحد خطير وتهديد محتمل لأمننا
روسيا: التدريبات اليابانية والأمريكية قرب حدودنا تحد خطير وتهديد محتمل لأمننا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر التدريبات اليابانية والأمريكية المشتركة بالقرب من حدود روسيا تهديدا لأمن البلاد في الشرق الأقصى... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T19:00+0000
2021-12-24T19:03+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء هذا الإعلان في بيان أصدرته الوزراة، اليوم، بعد استدعائها ممثل السفارة اليابانية في موسكو.وقالت الوزارة في البيان : "بالإضافة إلى ذلك، جرى الإعراب للدبلوماسي الياباني عن القلق على خلفية التدريبات البحرية اليابانية الأمريكية، التي بدأت في 6 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام في منطقة جزيرة هوكايدو. وقد تم التأكيد على، أن إجراء (التدريبات) في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية، ونطاق وطيف العمليات التي تمارس، يجبرنا على اعتبار هذه المناورات بمثابة تحد خطير وتهديد محتمل لأمن بلدنا في الشرق الأقصى".هذا وقد تم في وقت سابق، استدعاء، ممثل السفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية لتقديم الاحتجاج.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيكجميع-تدريبات-حلف-الناتو-في-أوكرانيا-تحمل-اتجاها-معاديا-لروسيا--1054508961.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اليابان, الخارجية الروسية

روسيا: التدريبات اليابانية والأمريكية قرب حدودنا تحد خطير وتهديد محتمل لأمننا

19:00 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 19:03 GMT 24.12.2021)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر التدريبات اليابانية والأمريكية المشتركة بالقرب من حدود روسيا تهديدا لأمن البلاد في الشرق الأقصى وتحديا محتملا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء هذا الإعلان في بيان أصدرته الوزراة، اليوم، بعد استدعائها ممثل السفارة اليابانية في موسكو.
وقالت الوزارة في البيان : "بالإضافة إلى ذلك، جرى الإعراب للدبلوماسي الياباني عن القلق على خلفية التدريبات البحرية اليابانية الأمريكية، التي بدأت في 6 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام في منطقة جزيرة هوكايدو. وقد تم التأكيد على، أن إجراء (التدريبات) في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية، ونطاق وطيف العمليات التي تمارس، يجبرنا على اعتبار هذه المناورات بمثابة تحد خطير وتهديد محتمل لأمن بلدنا في الشرق الأقصى".

هذا وقد تم في وقت سابق، استدعاء، ممثل السفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية لتقديم الاحتجاج.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك":جميع تدريبات حلف الناتو في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا
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