روسيا: التدريبات اليابانية والأمريكية قرب حدودنا تحد خطير وتهديد محتمل لأمننا

موسكو - سبوتنيك. وجاء هذا الإعلان في بيان أصدرته الوزراة، اليوم، بعد استدعائها ممثل السفارة اليابانية في موسكو.وقالت الوزارة في البيان : "بالإضافة إلى ذلك، جرى الإعراب للدبلوماسي الياباني عن القلق على خلفية التدريبات البحرية اليابانية الأمريكية، التي بدأت في 6 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام في منطقة جزيرة هوكايدو. وقد تم التأكيد على، أن إجراء (التدريبات) في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية، ونطاق وطيف العمليات التي تمارس، يجبرنا على اعتبار هذه المناورات بمثابة تحد خطير وتهديد محتمل لأمن بلدنا في الشرق الأقصى".هذا وقد تم في وقت سابق، استدعاء، ممثل السفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية لتقديم الاحتجاج.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر التدريبات اليابانية والأمريكية المشتركة بالقرب من حدود روسيا تهديدا لأمن البلاد في الشرق الأقصى وتحديا محتملا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء هذا الإعلان في بيان أصدرته الوزراة، اليوم، بعد استدعائها ممثل السفارة اليابانية في موسكو.
وقالت الوزارة في البيان : "بالإضافة إلى ذلك، جرى الإعراب للدبلوماسي الياباني عن القلق على خلفية التدريبات البحرية اليابانية الأمريكية، التي بدأت في 6 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام في منطقة جزيرة هوكايدو. وقد تم التأكيد على، أن إجراء (التدريبات) في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية، ونطاق وطيف العمليات التي تمارس، يجبرنا على اعتبار هذه المناورات بمثابة تحد خطير وتهديد محتمل لأمن بلدنا في الشرق الأقصى".
هذا وقد تم في وقت سابق، استدعاء، ممثل السفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية لتقديم الاحتجاج.