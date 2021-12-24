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روسيا تعيد نشر قواتها على خلفية تحركات الناتو غير الودية
روسيا تعيد نشر قواتها على خلفية تحركات الناتو غير الودية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن من حق روسيا أن تنقل وحدات من قواتها المسلحة من مكان إلى آخر على أراضيها. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T12:48+0000
2021-12-24T12:48+0000
روسيا
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ناتو
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، تعقيبا على أنباء تحدثت عن تنقلات الجيش الروسي: تقوم روسيا بنقل قواتها المسلحة من مكان إلى آخر وإعادة نشرها على أراضيها على خلفية ما يقوم به أعضاء حلف الناتو من أعمال غير ودية.وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية تُجري مناورات عسكرية على مقربة مباشرة من حدود روسيا، بينما تقوم طائراتها برحلات استطلاعية دورية... وما إلى ذلك.وأضاف: "يثير كل ذلك قلقنا العميق ويضطرنا إلى اتخاذ إجراءات محددة لحفظ أمننا".وكان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات الأمن العسكري، كونستانتين غافريلوف، قد توعد "بتشكيل تهديدات مضادة جديدة لدول الناتو" إذا استمر الحلف في السير على نفس النهج.
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روسيا, العالم, ناتو

روسيا تعيد نشر قواتها على خلفية تحركات الناتو غير الودية

12:48 GMT 24.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورحركة مرور السيارات على ضفة بريتشيستينسكايا وسط العاصمة موسكو المزينة بزينة الأعياد، روسيا 15 ديسمبر 2021
حركة مرور السيارات على ضفة بريتشيستينسكايا وسط العاصمة موسكو المزينة بزينة الأعياد، روسيا 15 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن من حق روسيا أن تنقل وحدات من قواتها المسلحة من مكان إلى آخر على أراضيها.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، تعقيبا على أنباء تحدثت عن تنقلات الجيش الروسي: تقوم روسيا بنقل قواتها المسلحة من مكان إلى آخر وإعادة نشرها على أراضيها على خلفية ما يقوم به أعضاء حلف الناتو من أعمال غير ودية.
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وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية تُجري مناورات عسكرية على مقربة مباشرة من حدود روسيا، بينما تقوم طائراتها برحلات استطلاعية دورية... وما إلى ذلك.
وأضاف: "يثير كل ذلك قلقنا العميق ويضطرنا إلى اتخاذ إجراءات محددة لحفظ أمننا".
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وكان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات الأمن العسكري، كونستانتين غافريلوف، قد توعد "بتشكيل تهديدات مضادة جديدة لدول الناتو" إذا استمر الحلف في السير على نفس النهج.
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