https://arabic.sputniknews.com/20211224/زوجة-مؤمن-زكريا-ترد-على-شائعات-وفاته-وتوجه-طلبا-لسفارة-بريطانيا-فيديو-1054519126.html

زوجة مؤمن زكريا ترد على شائعات وفاته وتوجه طلبا لسفارة بريطانيا... فيديو

زوجة مؤمن زكريا ترد على شائعات وفاته وتوجه طلبا لسفارة بريطانيا... فيديو

كشفت زوجة لاعب "الأهلي" السابق مؤمن زكريا، ريهام الشيمي، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد الإشاعات التي خرجت في الساعات القليلة الماضية عن وفاته. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

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رياضة

ماتش الأهلي اليوم

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وقالت الشيمي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، مساء الخميس، "مؤمن بخير الحمد لله وبصحة جيدة، لا أعلم سبب قيام الناس بنشر مثل هذه الأخبار، هذه ليست المرة الأولى".وأضافت أن "مؤمن كان سعيدا بوقوف الجماهير تحت منزلنا لتحيته بعد فوز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي، لكن هذه الشائعات تسببت في ضياع فرحتنا بهذا الموقف".وعن آخر تطورات حالته الصحية، أوضحت أن "مؤمن يتابع مع عدة أطباء، وعملية تعافيه تسير بشكل جيد، لكنه يواجه صعوبة قليلا في المشي".وتابعت "هناك طبيب في إنجلترا كان على تواصل مع مؤمن عبر الفيديو، وكان من المفترض أن يسافر لمتابعة العلاج هناك لكن تأشيرة السفر لم تصدر حتى الآن".كما أكدت أن النادي الأهلي لا يتأخر عنه في أي شيء، وأن رئيس النادي محمود الخطيب وزوجته على تواصل مستمر معهم، لافتة إلى أن هذا الأمر يرفع روح مؤمن المعنوية.وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا مع المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي "أحد" السعودي في يناير/ كانون الثاني 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة، وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.وأصيب اللاعب المصري بمرض ضمور العضلات الذي يعد من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

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رياضة, ماتش الأهلي اليوم