https://arabic.sputniknews.com/20211224/صابر-الرباعي-يرفض-السخرية-من-حسن-شاكوش-قرار-منعه-لا-يعنيني-1054528229.html

صابر الرباعي يرفض السخرية من حسن شاكوش... قرار منعه لا يعنيني

صابر الرباعي يرفض السخرية من حسن شاكوش... قرار منعه لا يعنيني

رفض الفنان التونسي، صابر الرباعي، السخرية من مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، بعد غناء الثاني أغنية "أتحدى العالم" للرباعي. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T16:04+0000

2021-12-24T16:04+0000

2021-12-24T16:04+0000

أخبار الفنانين في مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104225/03/1042250316_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_c6edb564743bfd4d1972503c15030f38.jpg

وقال الرباعي، خلال ظهور بأحد البرامج عبر فضائية "القاهرة والناس" المصرية، عقب عرض مقطع لشاكوش وهو يغني ضمن فقرة "تضحك تخسر"، إنه "لا يوجد ما يستدعي الضحك لرؤية حسن شاكوش يغني له".وقال صابر الرباعي، تعليقا على منع حسن شاكوش من الغناء "قرار منعه لا يعنيني"، مشيرا إلى أنه لا يرى أن شاكوش يقول نكتة في الفيديو، وأنه يقدر كثيرا فكرة غناء شخص آخر له.وأكد الفنان التونسي أن رأيه بعيد عن فنيات الغناء، لكنه يقدر أن حسن شاكوش أدى الأغنية بطريقته.وأشار إلى أنه يحترم ما يقدمه حسن شاكوش، "الذي يمتلك إمكانيات صوتية قد لا تكون متاحة لدى بعض المطربين الرجال، بسبب قدرته على الوصول إلى طبقات عالية يندر أن يتحلى بها مطرب، وتجعل صوته أقرب في الإمكانيات إلى المطربات".وتابع "شاكوش قد لا يجيد غناء القرار لكنه يصل إلى الجواب، وهو شيء غير متوفر عند بعض الأصوات".

https://arabic.sputniknews.com/20211108/هاني-شاكر-يعلن-وقف-حسن-شاكوش-عن-الغناء-بشكل-نهائي-بعد-فعل-خطير-1050656675.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الفنانين في مصر