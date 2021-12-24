صابر الرباعي يرفض السخرية من حسن شاكوش... قرار منعه لا يعنيني

وقال الرباعي، خلال ظهور بأحد البرامج عبر فضائية "القاهرة والناس" المصرية، عقب عرض مقطع لشاكوش وهو يغني ضمن فقرة "تضحك تخسر"، إنه "لا يوجد ما يستدعي الضحك لرؤية حسن شاكوش يغني له".وقال صابر الرباعي، تعليقا على منع حسن شاكوش من الغناء "قرار منعه لا يعنيني"، مشيرا إلى أنه لا يرى أن شاكوش يقول نكتة في الفيديو، وأنه يقدر كثيرا فكرة غناء شخص آخر له.وأكد الفنان التونسي أن رأيه بعيد عن فنيات الغناء، لكنه يقدر أن حسن شاكوش أدى الأغنية بطريقته.وأشار إلى أنه يحترم ما يقدمه حسن شاكوش، "الذي يمتلك إمكانيات صوتية قد لا تكون متاحة لدى بعض المطربين الرجال، بسبب قدرته على الوصول إلى طبقات عالية يندر أن يتحلى بها مطرب، وتجعل صوته أقرب في الإمكانيات إلى المطربات".وتابع "شاكوش قد لا يجيد غناء القرار لكنه يصل إلى الجواب، وهو شيء غير متوفر عند بعض الأصوات".
وأشار إلى أنه يحترم ما يقدمه حسن شاكوش، "الذي يمتلك إمكانيات صوتية قد لا تكون متاحة لدى بعض المطربين الرجال، بسبب قدرته على الوصول إلى طبقات عالية يندر أن يتحلى بها مطرب، وتجعل صوته أقرب في الإمكانيات إلى المطربات".
وتابع "شاكوش قد لا يجيد غناء القرار لكنه يصل إلى الجواب، وهو شيء غير متوفر عند بعض الأصوات".