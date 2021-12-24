https://arabic.sputniknews.com/20211224/صحيفة-تركية-تدعو-قيادة-بلادها-إلى-توخي-الحذر-من-الوضع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1054517653.html

صحيفة تركية تدعو قيادة بلادها إلى توخي الحذر من الوضع بين روسيا وأوكرانيا

صحيفة تركية تدعو قيادة بلادها إلى توخي الحذر من الوضع بين روسيا وأوكرانيا

حذرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، من أن التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرنيا قد تكون عواقبها الحرب العسكرية بين الطرفين. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T11:04+0000

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2021-12-24T11:04+0000

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وذكرت "Habertürk" التركية أن هناك خشية حقيقية من نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد تصعيد التوتر ما سيؤثر على تركيا بشكل مباشر.وأشار كاتب المقال، سيتينر جيتين، إلى أن أنقرة تتولى هذا العام قيادة فرقة العمل المشتركة التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تعد العمود الفقري لقوة الرد السريع التابعة للحلف.واعتبر الصحفي أنه في حالة وجود صراع مفتوح بين البلدين يتوجب على الناتو التدخل للمساعدة وتعد تركيا الدولة الأقرب إلى منطقة الصراع فهذا سيحتم ليس مشاركة تركيا في العملية العسكرية فحسب، بل قيادة أنقرة للحرب.وحذر جيتين القيادة التركية من الوضع الحالي وما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل القريب، داعيا إلى "توخي الحذر الشديد في العلاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاستخباراتية مع كلا الدولتين".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف، في وقت سابق، تصريحات بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، بالمقلقة.وأشار الكرملين إلى أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وإن هذا لا يهدد أحداً ولا ينبغي أن يزعج أحداً.

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