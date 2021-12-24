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صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، عن خطة إسرائيلية جديدة، وغير مسبوقة، لتطوير ومضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T07:49+0000
2021-12-24T07:49+0000
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق خلال اجتماعها الأسبوعي المقبل، والمقرر يوم الأحد، والذي تعتزم إسرائيل عقدها في الجولان السوري المحتل، لتصبح المرة الثالثة في تاريخها لعقد مثل هذه الجلسة في الهضبة المحتلة.وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إجراء خطة غير مسبوقة في الجولان المحتل، بهدف مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.وتشمل الخطة الإسرائيلية الجديدة تطوير البنية التحتية القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة، وتوفير 2000 وظيفة جديدة، فضلا عن العمل على جعل هضبة الجولان عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في إسرائيل.ويفترض تخصيص 576 مليون شيكل لتدشين تلك المستوطنات بواقع 3300 وحدة استيطانية، في بلدة كتسرين، التي توصف إسرائيليا بعاصمة الجولان، فضلا عن بناء 4 آلاف وحدة أخرى في مجلس الجولان الإقليمي، من أجل توفير الحافز الاقتصادي لتطوير هذه المناطق، وجذب حوالي 23 ألف إسرائيلي للسكن في الجولان المحتل.ومن بين المخططات الإسرائيلية الجديدة في هضبة الجولان، تدشين مستوطنتين جديدتين الأولى تحت اسم "آسف" والثانية باسم "مطر"، تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إزالة الألغام وتغيير خطط مناطق إطلاق النار والتدريبات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمواصلات، وتطوير مشاريع تتعلق بالسياحة والتعليم والسياحة والأمن.والنقاط الرئيسة في الخطة الإسرائيلية الجديدة لتطوير الجولان السوري المحتل، هو جعل الهضبة عاصمة لتقنيات المناخ والطاقة المتجددة في إسرائيل، حيث يفترض تعزيز الاستثمارات فيها، وخلق فرص جديدة عن زراعة آلاف الدونمات من الأراضي، وإقامة مناطق للصناعة القائمة على الزراعة والثروة الداجنية والحيوانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/إعلام-الحكومة-الإسرائيلية-بصدد-اتخاذ-خطوة-استفزازية-بعقد-جلستها-المقبلة-في-هضبة-الجولان-المحتلة-1054418959.html
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الجولان, أخبار العالم العربي, إسرائيل, سوريا

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل

07:49 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / Jack Guez/Filesهضبة الجولان
هضبة الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / Jack Guez/Files
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كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، عن خطة إسرائيلية جديدة، وغير مسبوقة، لتطوير ومضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق خلال اجتماعها الأسبوعي المقبل، والمقرر يوم الأحد، والذي تعتزم إسرائيل عقدها في الجولان السوري المحتل، لتصبح المرة الثالثة في تاريخها لعقد مثل هذه الجلسة في الهضبة المحتلة.
جنود من إسرائيل ينظرون إلى الجانب السوري من الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
إعلام: الحكومة الإسرائيلية بصدد اتخاذ خطوة استفزازية بعقد جلستها المقبلة في هضبة الجولان المحتلة
21 ديسمبر, 16:20 GMT
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إجراء خطة غير مسبوقة في الجولان المحتل، بهدف مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.
وتشمل الخطة الإسرائيلية الجديدة تطوير البنية التحتية القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة، وتوفير 2000 وظيفة جديدة، فضلا عن العمل على جعل هضبة الجولان عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في إسرائيل.
ويفترض تخصيص 576 مليون شيكل لتدشين تلك المستوطنات بواقع 3300 وحدة استيطانية، في بلدة كتسرين، التي توصف إسرائيليا بعاصمة الجولان، فضلا عن بناء 4 آلاف وحدة أخرى في مجلس الجولان الإقليمي، من أجل توفير الحافز الاقتصادي لتطوير هذه المناطق، وجذب حوالي 23 ألف إسرائيلي للسكن في الجولان المحتل.
ومن بين المخططات الإسرائيلية الجديدة في هضبة الجولان، تدشين مستوطنتين جديدتين الأولى تحت اسم "آسف" والثانية باسم "مطر"، تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إزالة الألغام وتغيير خطط مناطق إطلاق النار والتدريبات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمواصلات، وتطوير مشاريع تتعلق بالسياحة والتعليم والسياحة والأمن.
والنقاط الرئيسة في الخطة الإسرائيلية الجديدة لتطوير الجولان السوري المحتل، هو جعل الهضبة عاصمة لتقنيات المناخ والطاقة المتجددة في إسرائيل، حيث يفترض تعزيز الاستثمارات فيها، وخلق فرص جديدة عن زراعة آلاف الدونمات من الأراضي، وإقامة مناطق للصناعة القائمة على الزراعة والثروة الداجنية والحيوانية.
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