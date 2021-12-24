ضابط مخابرات: سيناريو "الخوذ البيضاء" في سوريا قد يحصل في أوكرانيا

وقال بروزوروف بهذا الصدد لوكالة "سبوتنيك" إن "كييف وبالتسنيق مع الدول الغربية تحضر لسيناريو مشابه ما حصل في سوريا وهو متعلق باستفزاز كيميائي في منطقة دونباس وستظهر نماذج "الخوذ البيضاء" التي كانت في سوريا".وبحسب الضابط الأوكراني السابق سيتم إلقاء اللوم على روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونباس عن الأحداث وستبدأ حملة سياسية كبيرة ضد هؤلاء إعلاميا.ونفت روسيا مرارا وتكرارا تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية عن قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف، في وقت سابق، تصريحات بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، بالمقلقة.وأشار الكرملين إلى أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وإن هذا لا يهدد أحداً ولا ينبغي أن يزعج أحداً.
كشف العقيد السابق في جهاز الأمن المركزي الأوكراني، فاسيلي بروزوروف، عن سيناريو جديد تعد له أوكرانيا بالتنسيق مع القوى الغربية مشابه لسيناريو "الخوذ البيضاء" في سوريا.
وقال بروزوروف بهذا الصدد لوكالة "سبوتنيك" إن "كييف وبالتسنيق مع الدول الغربية تحضر لسيناريو مشابه ما حصل في سوريا وهو متعلق باستفزاز كيميائي في منطقة دونباس وستظهر نماذج "الخوذ البيضاء" التي كانت في سوريا".
وبحسب الضابط الأوكراني السابق سيتم إلقاء اللوم على روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونباس عن الأحداث وستبدأ حملة سياسية كبيرة ضد هؤلاء إعلاميا.