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https://arabic.sputniknews.com/20211224/طبيبة-جلدية-تشرح-أسباب-الشيب-المبكر-1054513119.html
طبيبة جلدية تشرح أسباب الشيب المبكر
طبيبة جلدية تشرح أسباب الشيب المبكر
شرحت يكاترينا باشينكو، طبيبة التجميل، والمتخصصة في الأمراض الجلدية، لماذا يتحول لون الشعر إلى اللون الرمادي وما هو سبب ظهور الشيب في وقت مبكر. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T09:05+0000
2021-12-24T09:05+0000
مجتمع
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وكما أكدت باشينكو، فإن ظهور الشعر الرمادي بالمتوسط في سن "50-55" هو عملية فسيولوجية مرتبطة بإضعاف وظيفة الميلانكيين المنتج للميلانين، التي توفر لون الشعر الطبيعي.وبالنسبة لظهور الشيب في وقت مبكر "20-30 عاماً"، فقد تكون هناك عدة عوامل تساهم في انخفاض نشاط الميلانكيين، إنها في المقام الأول ميول وراثية، فإذا كان شخص قد شاب في العائلة في سن مبكر، فذلك يعطي احتمالا كبيرا بأن الشيب المبكر آت إلى رأسك".والسبب الثاني الإجهاد المبكر، أثناء الإجهاد تدخل كمية كبيرة من الأدرينالين في الدم، مما يؤدي إلى تعطيل علاقة الميلانين بالبنية البروتينية للشعر، مما يتسبب في تحييد الصباغ، كما أن تشنجات الأوعية على خلفية صدمة عصبية تؤدي إلى تعطيل الدوران الجزئي حول بصيلة الشعر ويمكن أن تؤدي إلى موت الشعيرات وحتى الميلانوكايت، بحسب ما ذكر موقع "iz".أيضا، هناك دور مهم يلعبه نقص العناصر النادرة (الزنك والنحاس والسيلينيوم والكالسيوم). على سبيل المثال، يعتبر النحاس جزءًا أساسيًا من إنزيم التيروزيناز، الذي يشارك بشكل مباشر في تكوين الميلانين، ومع نقص هذا العنصر، يتم أيضًا تقليل تخليق الميلانين.ومن العوامل التي يمكن أن تؤثر على ظهور الشعر الرمادي أمراض الغدة الدرقية والغدة النخامية التي تؤدي إلى اضطرابات هرمونية، بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي، وفقر الدم بسبب نقص الحديد نظام غذائي فقير منخفض البروتين، اضطراب عمليات التمثيل الغذائي.بالإضافة إلى ذلك، أكدت باشينكو أن السبب قد يكون نقصًا في الفيتامينات، خاصة فيتامين B، على سبيل المثال، B2 وB9 يحسنان دوران الأوعية الدقيقة، ويضمن B8 الأداء الطبيعي للخلايا الصباغية، ويقوي B12 جهاز المناعة وينشط انقسام الخلايا في البشرة.
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https://arabic.sputniknews.com/20210310/كيف-نتجنب-الشيب-المبكر-وما-هي-الأمراض-التي-تسببه-1048329722.html
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مجتمع

طبيبة جلدية تشرح أسباب الشيب المبكر

09:05 GMT 24.12.2021
© Yasminaشعر
شعر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Yasmina
تابعنا عبر
شرحت يكاترينا باشينكو، طبيبة التجميل، والمتخصصة في الأمراض الجلدية، لماذا يتحول لون الشعر إلى اللون الرمادي وما هو سبب ظهور الشيب في وقت مبكر.
وكما أكدت باشينكو، فإن ظهور الشعر الرمادي بالمتوسط في سن "50-55" هو عملية فسيولوجية مرتبطة بإضعاف وظيفة الميلانكيين المنتج للميلانين، التي توفر لون الشعر الطبيعي.
وبالنسبة لظهور الشيب في وقت مبكر "20-30 عاماً"، فقد تكون هناك عدة عوامل تساهم في انخفاض نشاط الميلانكيين، إنها في المقام الأول ميول وراثية، فإذا كان شخص قد شاب في العائلة في سن مبكر، فذلك يعطي احتمالا كبيرا بأن الشيب المبكر آت إلى رأسك".
والسبب الثاني الإجهاد المبكر، أثناء الإجهاد تدخل كمية كبيرة من الأدرينالين في الدم، مما يؤدي إلى تعطيل علاقة الميلانين بالبنية البروتينية للشعر، مما يتسبب في تحييد الصباغ، كما أن تشنجات الأوعية على خلفية صدمة عصبية تؤدي إلى تعطيل الدوران الجزئي حول بصيلة الشعر ويمكن أن تؤدي إلى موت الشعيرات وحتى الميلانوكايت، بحسب ما ذكر موقع "iz".
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أيضا، هناك دور مهم يلعبه نقص العناصر النادرة (الزنك والنحاس والسيلينيوم والكالسيوم). على سبيل المثال، يعتبر النحاس جزءًا أساسيًا من إنزيم التيروزيناز، الذي يشارك بشكل مباشر في تكوين الميلانين، ومع نقص هذا العنصر، يتم أيضًا تقليل تخليق الميلانين.
ومن العوامل التي يمكن أن تؤثر على ظهور الشعر الرمادي أمراض الغدة الدرقية والغدة النخامية التي تؤدي إلى اضطرابات هرمونية، بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي، وفقر الدم بسبب نقص الحديد نظام غذائي فقير منخفض البروتين، اضطراب عمليات التمثيل الغذائي.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت باشينكو أن السبب قد يكون نقصًا في الفيتامينات، خاصة فيتامين B، على سبيل المثال، B2 وB9 يحسنان دوران الأوعية الدقيقة، ويضمن B8 الأداء الطبيعي للخلايا الصباغية، ويقوي B12 جهاز المناعة وينشط انقسام الخلايا في البشرة.
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