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طبيبة نفسية توضح أسباب السير أثناء النوم عند الأطفال
طبيبة نفسية توضح أسباب السير أثناء النوم عند الأطفال
تحدثت الأخصائية الطبيبة النفسية، إيكاترينا زينوفيفا، عن أسباب معاناة الأطفال من المشي أثناء النوم. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T07:25+0000
2021-12-24T07:25+0000
مجتمع
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وبحسب زينوفيفا فإن المشي أثناء النوم يحدث نتيجة خلل في الجهاز العصبي للطفل، ويتم التعامل مع المشكلة بشكل احترافي من قبل أطباء الأعصاب، بحسب ما ذكر موقع "moslenta".لاحظت زينوفيفا أنه لا يمكن لكل طفل أن يبدأ فجأة في المشي أثناء النوم. ووفقًا لها، لا داعي للقلق كثيرًا بشأن القصص التي تظهر في وسائل الإعلام حول السائرين أثناء النوم الذين سقطوا من النافذة أو غادروا المنزل.وأكدت الخبيرة أنه "في مثل هذه الحالات، يكون والدا الطفل على الأرجح على دراية بالمشكلة، ولا يحدث ذلك فجأة، ويعرف الأهل أيضًا المشاكل في نفسية الطفل من خلال إشارات أخرى قبل البدء بالسير".
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مجتمع

طبيبة نفسية توضح أسباب السير أثناء النوم عند الأطفال

07:25 GMT 24.12.2021
CC0 / Pixabay / فتاة صينية صغيرة
فتاة صينية صغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
CC0 / Pixabay /
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تحدثت الأخصائية الطبيبة النفسية، إيكاترينا زينوفيفا، عن أسباب معاناة الأطفال من المشي أثناء النوم.
وبحسب زينوفيفا فإن المشي أثناء النوم يحدث نتيجة خلل في الجهاز العصبي للطفل، ويتم التعامل مع المشكلة بشكل احترافي من قبل أطباء الأعصاب، بحسب ما ذكر موقع "moslenta".
لاحظت زينوفيفا أنه لا يمكن لكل طفل أن يبدأ فجأة في المشي أثناء النوم. ووفقًا لها، لا داعي للقلق كثيرًا بشأن القصص التي تظهر في وسائل الإعلام حول السائرين أثناء النوم الذين سقطوا من النافذة أو غادروا المنزل.
وأكدت الخبيرة أنه "في مثل هذه الحالات، يكون والدا الطفل على الأرجح على دراية بالمشكلة، ولا يحدث ذلك فجأة، ويعرف الأهل أيضًا المشاكل في نفسية الطفل من خلال إشارات أخرى قبل البدء بالسير".
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