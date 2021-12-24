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https://arabic.sputniknews.com/20211224/عاصفة-قوية-في-مدينة-نوريلسك-شمال-روسيا-تسقط-شجرة-الميلادفيديو-1054515607.html
عاصفة قوية في مدينة نوريلسك شمال روسيا تسقط شجرة الميلاد...فيديو
عاصفة قوية في مدينة نوريلسك شمال روسيا تسقط شجرة الميلاد...فيديو
ضربت عاصفة قوية مدينة نوريلسك شمال روسيا، ووصلت سرعة الرياح إلى 33 مترا في الثانية وأسقطت شجرة الميلاد. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T10:24+0000
2021-12-24T10:24+0000
2021-12-24T10:24+0000
روسيا
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وأطلقت سلطات المدينة تحذيرا مع توقعات باستمرار العاصفة في المدينة لعدة أيام.ويظهر مقطع الفيديو سقوط الناس في الشارع بسبب قوة الرياح، مما اضطر السلطات للسماح لأطفال المدارس بالبقاء في المنزل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عاصفة قوية في مدينة نوريلسك شمال روسيا تسقط شجرة الميلاد...فيديو
ضربت عاصفة قوية مدينة نوريلسك شمال روسيا، ووصلت سرعة الرياح إلى 33 مترا في الثانية وأسقطت شجرة الميلاد.
وأطلقت سلطات المدينة تحذيرا مع توقعات باستمرار العاصفة في المدينة لعدة أيام.
ويظهر مقطع الفيديو سقوط الناس في الشارع بسبب قوة الرياح، مما اضطر السلطات للسماح لأطفال المدارس بالبقاء في المنزل.