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https://arabic.sputniknews.com/20211224/علامة-مألوفة-على-الوجه-تدل-على-الموت-المبكر--1054524544.html
علامة مألوفة على الوجه تدل على الموت المبكر
علامة مألوفة على الوجه تدل على الموت المبكر
تجاعيد الجبهة والخطوط الدقيقة هي جزء طبيعي لا مفر منه في مرحلة الشيخوخه، فمع تقدمنا في العمر نفقد الكولاجين في البشرة، وهذا يمكن أن يساهم أيضًا في ظهور الخطوط... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T14:02+0000
2021-12-24T14:02+0000
مجتمع
علوم
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أجرى علماء فرنسيون من مركز مستشفى جامعة تولوز، دراسة عن تجاعيد الجبهة ومراقبة المشاركين لمدة 20 عاما، البالغ عددهم 3200 شخص تتراوح أعمارهم بين 32 و62 عاما توفي منهم 233 شخصا.وكان الخبراء مهتمين بكيفية ارتباط ظهور التجاعيد على الجبهة وعددها وعمقها واحتمالية العيش لفترة طويلة أو الموت المبكر بسببها، وفقا لموقع "ميديك فوروم".من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها خلال الملاحظات، خلص الباحثون إلى أن الموت المبكر يرتبط بطريقة معينة بالتجاعيد على الجبهة: فكلما زاد عددها وعمفها، زاد خطر ألا تكون الحياة طويلة جدا.ويوضح الخبراء أن التجاعيد العميقة والمتعددة غالبا ما تعني أن الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وتسبب تقلصات العضلات الصغيرة الناتجة عن تعابير الوجه تجاعيد في الجلد تتطور إلى تجاعيد بمرور الوقت.ويقلل البوتوكس من التجاعيد "من خلال إرخاء حركة العضلات التي تؤدي إلى تعابير الوجه، وبالتالي منع الخطوط من التشكل أو أن تصبح أعمق".
https://arabic.sputniknews.com/20210810/علماء-انخفاض-الطول-يدل-على-الموت-المبكر-1049809850.html
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مجتمع, علوم

علامة مألوفة على الوجه تدل على الموت المبكر

14:02 GMT 24.12.2021
© East Newsالوخز في القلب
الوخز في القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© East News
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تجاعيد الجبهة والخطوط الدقيقة هي جزء طبيعي لا مفر منه في مرحلة الشيخوخه، فمع تقدمنا في العمر نفقد الكولاجين في البشرة، وهذا يمكن أن يساهم أيضًا في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكثر وضوحًا، في حين ربط علماء تجاعيد الجبهة مع خطر الموت المبكر.
أجرى علماء فرنسيون من مركز مستشفى جامعة تولوز، دراسة عن تجاعيد الجبهة ومراقبة المشاركين لمدة 20 عاما، البالغ عددهم 3200 شخص تتراوح أعمارهم بين 32 و62 عاما توفي منهم 233 شخصا.
وكان الخبراء مهتمين بكيفية ارتباط ظهور التجاعيد على الجبهة وعددها وعمقها واحتمالية العيش لفترة طويلة أو الموت المبكر بسببها، وفقا لموقع "ميديك فوروم".
من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها خلال الملاحظات، خلص الباحثون إلى أن الموت المبكر يرتبط بطريقة معينة بالتجاعيد على الجبهة: فكلما زاد عددها وعمفها، زاد خطر ألا تكون الحياة طويلة جدا.
ويوضح الخبراء أن التجاعيد العميقة والمتعددة غالبا ما تعني أن الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
رياضة اليوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2021
علماء: انخفاض الطول يدل على الموت المبكر
10 أغسطس, 09:25 GMT
وتسبب تقلصات العضلات الصغيرة الناتجة عن تعابير الوجه تجاعيد في الجلد تتطور إلى تجاعيد بمرور الوقت.
ويقلل البوتوكس من التجاعيد "من خلال إرخاء حركة العضلات التي تؤدي إلى تعابير الوجه، وبالتالي منع الخطوط من التشكل أو أن تصبح أعمق".
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